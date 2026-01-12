FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit Generalsekretär Christian Hafenecker

Wien (OTS) -

Dienstag, 13. Januar 2025, 09:00 Uhr

Pressekonferenz mit dem freiheitlichen Fraktionsvorsitzenden im Untersuchungsausschuss und FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA

Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))

Thema: „Pilnacek-Untersuchungsausschuss“

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.