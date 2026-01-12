FPÖ - Nepp zum BMI-Themenmonitor: Fordere Nullzuwanderung in den Wiener sozialen Wohnbau

Wien (OTS) -

„Zwei Drittel der Österreicher sehen, dass Migration die Lage auf dem Wohnungsmarkt negativ beeinflusst. Das ist ein mehr als klarer Handlungsauftrag für Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig: Gemeindewohnungen dürfen nur mehr an Österreicher vergeben werden. Geförderte Wohnungen insgesamt – als teuerste aller Sozialleistungen - müssen Drittstaatsbürgern verwehrt bleiben“, verweist Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp auf den aktuellen Themenmonitor des Bundesministeriums für Inneres.

„Das Meinungsbild der Österreicher ist klar. Das muss auch die Wiener SPÖ endlich respektieren. Natürlich ist Migration ein wesentlicher Wohnkostentreiber und entsprechend ist gerade Migration in den geförderten Wohnbau striktest einzudämmen“, fordert Nepp. „Wir Freiheitliche haben bewiesen, dass dies möglich ist. Etwa durch die Verankerung eines Österreicher-Bonus im genossenschaftlichen Wohnbau. Wo die FPÖ auf Landesebene regiert sind geförderte Wohnungen kein Willkommensgruß für Zuwanderer aus aller Herren Länder mehr“, verweist Nepp auf entsprechende Maßnahmen.

„Wir Freiheitliche werden im Rathaus einen entsprechenden Antrag stellen und Michael Ludwig und Genossen nicht aus ihrer Verantwortung entlassen“, schließt Nepp.