- 11.01.2026, 10:26:02
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FPÖ – AVISO: Pressekonferenz mit den freiheitlichen Landwirtschaftssprechern NAbg. Peter Schmiedlechner und NAbg. Albert Royer
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Montag, 12. Jänner 2026, 10:30 Uhr
Pressekonferenz mit FPÖ-Sprecher für Land- und Forstwirtschaft NAbg. Peter Schmiedlechner und dem stellvertretenden FPÖ-Sprecher für Land- und Forstwirtschaft NAbg. Albert Royer.
Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))
Thema: „Mercosur als Brandbeschleuniger beim Bauernsterben – ÖVP tanzt trotzdem am Bauernbundball“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
Rückfragen & Kontakt
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Telefon: 01/40110-7012
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