FPÖ – AVISO: Pressekonferenz mit den freiheitlichen Landwirtschaftssprechern NAbg. Peter Schmiedlechner und NAbg. Albert Royer

Wien (OTS) -

Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Montag, 12. Jänner 2026, 10:30 Uhr

Pressekonferenz mit FPÖ-Sprecher für Land- und Forstwirtschaft NAbg. Peter Schmiedlechner und dem stellvertretenden FPÖ-Sprecher für Land- und Forstwirtschaft NAbg. Albert Royer.

Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))

Thema: „Mercosur als Brandbeschleuniger beim Bauernsterben – ÖVP tanzt trotzdem am Bauernbundball“

Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.