Stauchaos in Salzburg, Schneekettenpflichten

Salzburg, Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg, Steiermark (OTS) -

Presseaussendung

Totalsperre auf der A10 nach LKW-Brand – weiterhin massive Verkehrsbehinderungen

Ein brennender Sattelschlepper sorgte am gestrigen Freitag, gegen 18:00 Uhr, auf der A10 Tauernautobahn zwischen Golling und dem Knoten Pongau für eine Totalsperre. Der LKW, beladen mit leerem Verpackungsmaterial, stand in Vollbrand. Die Autobahn musste aus Sicherheitsgründen bis 23:00 Uhr vollständig gesperrt werden.

Seit dem Vorfall ist die Fahrtrichtung Salzburg weiterhin gesperrt. Am heutigen Samstag kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen: Der Rückstau beträgt aktuell mehr als 15 Kilometer, Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit einem Zeitverlust von etwa drei bis vier Stunden rechnen.

ARBÖ-Empfehlung:

Der ARBÖ rät: „Weiträumig ausweichen, ebenfalls in den nächsten Tagen in Richtung Salzburg. Wenn möglich über das Kleine Deutsche Eck oder über Oberösterreich ausweichen.“

Die Dauer der Sperre ist derzeit noch nicht absehbar, da neben umfangreichen Aufräumarbeiten auch notwendige Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn und des Tunnels durchgeführt werden müssen.

Unabhängig vom aktuellen Ereignis auf der A10 ist in vielen Teilen Österreichs aufgrund der anhaltenden winterlichen Witterung mit erschwerten Fahrbedingungen zu rechnen. In mehreren Regionen gelten Schneekettenpflichten, zudem besteht aufgrund der Minustemperaturen erhöhte Gefahr durch Blitzeis. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden eindringlich ersucht, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren und ihre Fahrweise den winterlichen Bedingungen anzupassen.

Aktuelle Informationen zu Schneekettenpflichten erhalten Verkehrsteilnehmer:innen auf der Teletextseite 431 oder beim ARBÖ-Informationsdienst unter 050/123 123.