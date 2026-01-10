FPÖ – Nepp: Lügner Ludwig ist als Bürgermeister untragbar geworden

Wien (OTS) -

„Wer nicht einmal weiß, wie viel Eier im Supermarkt kosten, der katholischen Kirche aber absurde Ratschläge erteilt, ist als Bürgermeister untragbar geworden. SPÖ-Bürgermeister Ludwig ist völlig abgehoben und fernab jeglicher Realität“, so der Wiener FPÖ-Obmann Stadtrat Dominik Nepp zu den aktuellen Interviews des Bürgermeisters.

Ludwig mache Wien weiterhin zum Eldorado für Völkerwanderer und locke Asylanten gezielt in das Sozialsystem. „Während die hart arbeitende Bevölkerung unter immer höheren Belastungen leidet, setzt Ludwig konsequent auf eine Politik der offenen Geldschleusen für Nicht-Österreicher“, kritisiert Nepp.

Auch beim Thema Teuerung sage der Bürgermeister bewusst die Unwahrheit. „Die von Ludwig festgelegten Teuerungen – bei Gebühren, Fernwärmepreisen, Gemeindebaumieten usw. – steigen ins Unermessliche. Die Wienerinnen und Wiener zahlen die Rechnung für das völlige Versagen dieser Ludwig-SPÖ“, so Nepp.

Besonders dreist sei Ludwigs Lüge beim 365-Euro-Öffi-Ticket: „Ludwig hat nachweislich versprochen, dass dieser Preis auch 2026 gelten wird und hat dieses Versprechen gebrochen und auf 467 Euro erhöht. Lügner Ludwig ist der rote Bürgermeister der gebrochenen Wahlversprechen.“

Dass Ludwig SPÖ-Chef Babler öffentlich lobe, zeige einmal mehr, „dass Ludwig der eigentliche Strippenzieher dieser schwarz-rot-pinken Versagerkoalition auf Bundesebene und damit verantwortlich für all ihre Grauslichkeiten ist“, so Nepp weiter.

„Diese Stadt braucht endlich einen Kurswechsel und eine faire Politik für die fleißigen und anständigen österreichischen Staatsbürger. Für diesen Kurswechsel werde ich sorgen“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.