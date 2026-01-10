  • 10.01.2026, 08:52:03
  • /
  • OTS0005

FPÖ – Nepp: Lügner Ludwig ist als Bürgermeister untragbar geworden

Wer die Wiener belügt und keine Ahnung von Lebensmittelpreisen in Supermärkten hat, hat in diesem Amt nichts mehr verloren

Wien (OTS) - 

„Wer nicht einmal weiß, wie viel Eier im Supermarkt kosten, der katholischen Kirche aber absurde Ratschläge erteilt, ist als Bürgermeister untragbar geworden. SPÖ-Bürgermeister Ludwig ist völlig abgehoben und fernab jeglicher Realität“, so der Wiener FPÖ-Obmann Stadtrat Dominik Nepp zu den aktuellen Interviews des Bürgermeisters.

Ludwig mache Wien weiterhin zum Eldorado für Völkerwanderer und locke Asylanten gezielt in das Sozialsystem. „Während die hart arbeitende Bevölkerung unter immer höheren Belastungen leidet, setzt Ludwig konsequent auf eine Politik der offenen Geldschleusen für Nicht-Österreicher“, kritisiert Nepp.

Auch beim Thema Teuerung sage der Bürgermeister bewusst die Unwahrheit. „Die von Ludwig festgelegten Teuerungen – bei Gebühren, Fernwärmepreisen, Gemeindebaumieten usw. – steigen ins Unermessliche. Die Wienerinnen und Wiener zahlen die Rechnung für das völlige Versagen dieser Ludwig-SPÖ“, so Nepp.

Besonders dreist sei Ludwigs Lüge beim 365-Euro-Öffi-Ticket: „Ludwig hat nachweislich versprochen, dass dieser Preis auch 2026 gelten wird und hat dieses Versprechen gebrochen und auf 467 Euro erhöht. Lügner Ludwig ist der rote Bürgermeister der gebrochenen Wahlversprechen.“

Dass Ludwig SPÖ-Chef Babler öffentlich lobe, zeige einmal mehr, „dass Ludwig der eigentliche Strippenzieher dieser schwarz-rot-pinken Versagerkoalition auf Bundesebene und damit verantwortlich für all ihre Grauslichkeiten ist“, so Nepp weiter.

„Diese Stadt braucht endlich einen Kurswechsel und eine faire Politik für die fleißigen und anständigen österreichischen Staatsbürger. Für diesen Kurswechsel werde ich sorgen“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright