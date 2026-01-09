„Sport am Sonntag“ live aus Flachau: Julia Scheib und Camille Rast als Stargäste

Wien (OTS) -

Ernst Hausleitner berichtet in „Sport am Sonntag“ am 11. Jänner 2026 um 18.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON live aus Flachau über folgende Themen:



Julia Scheib & Camille Rast – Die Technik-Stars live zu Gast

Julia Scheib ist derzeit die beste Riesentorläuferin der Welt. In fünf von sechs Bewerben steht sie am Podest, führt die Disziplinenwertung an und zählt zu den großen rot-weiß-roten Hoffnungsträgerinnen für die Olympischen Spiele. Beim Heimweltcup in Zauchensee wagt sie sich auch im Speed-Bereich an den Start.

Camille Rast ist derzeit die Einzige, die Mikaela Shiffrin im Slalom ernsthaft herausfordern kann. Die Slalom-Weltmeisterin spricht persönlich über ihren Weg an die Spitze.



Adelboden – der Weltcupklassiker am legendären Chuenisbärgli

Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz fordern Marco Odermatt im Kampf um den Riesentorlauf-Thron. Zudem wollen Österreichs Slalom-Asse mit dem ersten Podestplatz der Saison den Weg aus der Krise finden.



Helmut Marko – Im persönlichen Gespräch nach seinem Rückzug aus der Formel 1

Nach 20 Jahren an der Spitze von Red Bull Racing verabschiedet sich Helmut Marko aus der Formel 1. Im exklusiven Interview gibt er Einblicke in die kommende Saison, das neue Reglement und dessen Auswirkungen und spricht über seine persönliche Zukunft.



Österreichs Handball-Nationalteam im EM-Fieber

Auf Österreichs Team warten in der Vorrunde die Kracher gegen Spanien, Serbien und Deutschland. Für Österreichs Flügel-Star Sebastian Frimmel ist besonders das Duell gegen Spanien ein spezielles. „Sport am Sonntag“ hat Frimmel bei seinem Verein, dem ungarischen Top-Club Szeged, besucht. Er und sein Teamkollege und Freund Imanol Garciandia sprechen über das bevorstehende Duell.



Snowboard-Star Sabine Payer auf dem Weg zu Olympia

Mit einem dicht gedrängten Rennkalender im Jänner stehen die Snowboard-Asse auf dem Prüfstand. Die Gesamtweltcupführende Sabine Payer will ihren Traum von einer Olympiamedaille verwirklichen.