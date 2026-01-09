  • 09.01.2026, 14:15:03
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Marchetti: „FPÖ-Darmann kaschiert Kickls eigenes Scheitern“

Kickl wollte im letzten Jahr keine Verantwortung übernehmen. Zu Recht: Als er als Innenminister in Verantwortung war, hat er klar versagt

Wien (OTS) - 

„Wenn die FPÖ heute den Innenminister attackiert, sollte sie zuerst erklären, warum unter FPÖ-Innenminister Kickl 2018 die meisten Afghanen Schutz in Österreich bekommen haben: insgesamt rund 7.400 Schutzgewährungen. 2024 waren es nicht einmal halb so viele. Wer damals Verantwortung hatte und sie nicht genutzt hat, ist als moralischer Oberaufseher unglaubwürdig“, stellt der ÖVP-Generalsekretär, Nico Marchetti, fest und weiter: „Fakt ist auch: Die Asylanträge sind deutlich zurückgegangen – und wir arbeiten auf nationaler und europäischer Ebene daran, Missbrauch zu verhindern, Verfahren zu beschleunigen und Rückkehr konsequent durchzusetzen. Darmanns Lautstärke macht Kickls Versagen im Innenministerium nicht besser – sie soll es nur übertönen. Es bleibt dabei: Die Volkspartei ist und bleibt die Sicherheitspartei Österreichs.“

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