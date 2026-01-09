Korosec: SPÖ-Neos-Stadtregierung verschläft seit Jahren Reformen im Wiener Gesundheitssystem

Wien (OTS) -

Die rechtlichen Schritte im Zusammenhang mit den Gastpatienten sind für die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec, ein klares Alarmsignal: „Die Wiener SPÖ hat den gemeinsamen Weg im Gesundheitswesen verlassen. Das ist keine Überraschung, sondern die Folge jahrelangen Wegschauens.“

Das Wiener Gesundheitssystem läuft strukturell aus dem Ruder und die Leitragenden sind die Patientinnen und Patienten. „Die Wiener SPÖ hat es in der Wiener Stadtregierung jahrelang verabsäumt, den Wiener Gesundheitsverbund zu reformieren und die Spitäler effizienter aufzustellen“, so Korosec. Denn obwohl die Anzahl der Gastpatienten seit Jahren stabil ist, explodieren dennoch die OP-Wartezeiten in den Spitälern der Stadt Wien. Abschließend hält Korosec fest: „Wien braucht eine echte Reform des Gesundheitswesens“