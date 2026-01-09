Mehr Zeit für die Menschen gewinnen: Land NÖ fördert Digitalisierung in der Pflege

St. Pölten (OTS) -

Ein Teil der „NÖ Pflege- und Betreuungsstrategie 2025+“ ist eine Digitalisierungsoffensive im Pflege- und Betreuungsbereich. In diesem Zusammenhang hat das Land Niederösterreich Ende 2025 eine Förderung für eine Digitalisierungsoffensive im Pflegebereich in Höhe von insgesamt vier Millionen bis Ende 2026 beschlossen. „Im Bereich der Pflege ist der Kontakt von Mensch zu Mensch so wichtig wie in kaum einem anderen Bereich. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung in der Pflege zahlreiche Chancen zur Verbesserung der Versorgungsqualität und zur Entlastung der Pflegekräfte bzw. der pflegenden Angehörigen“, so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Das Ziel dieser Förderung ist der verstärkte Einsatz von neuen digitalen Lösungen und modernen Technologien in der Pflege und Betreuung älterer Menschen im Regelbetrieb. Vorteile können sich unter anderem in den Bereichen „Kommunikation im Medizinwesen“ und „sprachgestützte Pflegedokumentation“ ergeben. Unter dem Motto „Mehr Zeit für die Menschen gewinnen“ sieht Teschl-Hofmeister großes Potenzial, dass Pflegekräfte durch die Digitalisierung wichtige Zeitressourcen für die Bewohnerinnen und Bewohner gewinnen können, wenn der Aufwand in anderen Bereichen, insbesondere bei administrativen Tätigkeiten, sinkt.

Das Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein hat sein Betreuungsangebot durch den Einsatz des digitalen Systems „Media4Care“ erweitert. Das speziell für Seniorinnen und Senioren entwickelte Tablet bringt Musik, Spiele, Erinnerungen und Kommunikation auf einfache Art und Weise in den Pflegealltag und sorgt somit für Freude, Aktivierung und Abwechslung. „Digitale Hilfsmittel wie Media4Care zeigen, wie moderne Technologien sinnvoll in die Pflege integriert werden können – als Ergänzung zum persönlichen Kontakt und zur menschlichen Zuwendung. Sie fördern geistige Aktivität, schaffen Abwechslung und tragen dazu bei, dass ältere Menschen selbstbestimmt und mit Freude ihren Alltag gestalten können. Mit der Einführung von Media4Care setzt das Pflege- und Betreuungszentrum Gutenstein auf digitale Innovation in der Pflege, ohne den persönlichen Kontakt aus dem Blick zu verlieren“, so Teschl-Hofmeister. Das System bietet eine große Auswahl an Musikvideos, Rätsel, Gedächtnisübungen, Filme und Biografie-Inhalte – welche speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt sind – auch für Menschen mit Demenz. In der Betreuung wird das Tablet sowohl in der Einzel- als auch in der Gruppenarbeit eingesetzt.

Weitere Informationen: Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]