  • 09.01.2026, 08:51:33
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  • OTS0012

Abschnittsweise matschige Fahrbahnen und Schneefahrbahnen in Niederösterreich

Erforderliche Räum- und Streueinsätze im Gange

St. Pölten (OTS) - 

Der Straßendienst des Landes Niederösterreichs meldete am heutigen Morgen teilweise salznasse Fahrbahnen, im Waldviertel, Mostviertel und im südlichen Industrieviertel gibt es überwiegend matschige Fahrbahnen beziehungsweise gestreute Schneefahrbahnen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Rohrersattel, der B 20 über den Josefsberg und den Annaberg, der L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld sowie auf der B 71 über den Zellerrain. Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen auf der L 5226 zwischen Plankenstein und Weißenbach Schneeketten anlegen.

Die Temperaturen lagen heute in der Früh im Bereich zwischen -11 Grad Celsius im Raum Gföhl und Pöggstall und -1 Grad Celsius in St. Peter in der Au. Die Neuschneemengen beliefen sich heute auf jeweils bis zu drei Zentimeter im Waldviertel (Groß Gerungs) und im Industrieviertel (Baden) sowie auf bis zu fünf Zentimeter im Mostviertel (Amstetten, St. Peter/Au). Im Raum St. Peter in der Au kommt es abschnittsweise auch zu leichten Schneeverwehungen. In Teilen Niederösterreichs gibt es Schneefall.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60268 oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

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