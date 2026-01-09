„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Klare Mehrheit gegen US-Intervention in Venezuela

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:25 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 5. bis 8. Jänner 2026 in einer Online-Befragung wissen, welche Meinung sie zum militärischen Einsatz der USA in Venezuela haben. Die Frage lautete: „Welche der folgenden Aussagen beschreibt Ihre persönliche Haltung zum militärischen Einsatz der USA in Venezuela, bei dem Präsident Nicolás Maduro festgenommen und in die USA gebracht wird, am besten?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt folgendes Bild. 53 Prozent der Befragten lehnen diesen militärischen Einsatz der USA in Venezuela ab, 25 Prozent stehen diesem Vorgehen teilweise positiv und teilweise negativ gegenüber. 6 Prozent befürworten die US-Aktion in Venezuela. Auffallend: 16 Prozent konnten oder wollten keine Angabe zu dieser Frage machen. Innerhalb der Wählergruppen der fünf Parlamentsparteien ergibt sich ein einheitliches Bild, denn die Mehrheiten lehnen die US-Militäraktion in Venezuela ab: 68 Prozent der Grün- (5 Prozent befürworten den Einsatz), 59 Prozent der NEOS- (6 Prozent Befürwortung), 55 Prozent der ÖVP- (7 Prozent Befürwortung), 53 Prozent der SPÖ- (14 Prozent Befürwortung) und 40 Prozent der FPÖ-Wähler:innen (8 Prozent Befürwortung).



Meinungsforscher Peter Hajek: „Die USA unter Präsident Trump hatte in Österreich bereits die längste Zeit keine gute Nachrede, das ändert auch die Militärintervention in Venezuela nicht. Das zieht sich quer durch alle Wählerschaften.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:25 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN