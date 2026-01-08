  • 08.01.2026, 18:10:32
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FPÖ-Dorner: „Amtsmissbrauch pickt! Aber schwarzer Ortskaiser soll Ehrung erhalten“

ÖVP-Bürgermeister von Pölla im „Bau-Skandal“ jetzt rechtskräftig verurteilt

Sankt Pölten (OTS) - 

„Da helfen keine Ausreden, kein Verstecken hinter der Partei, keine Beschwerden und andere Ausflüchte mehr. Der Oberste Gerichtshof hat die Nichtigkeitsbeschwerde sofort zurückgewiesen und somit pickt der Amtsmissbrauch gegen den Bürgermeister von Pölla Günther Kröpfl“, stellt GVV-Obmann LAbg. Dieter Dorner klar.

Dass der verurteilte Ortchef noch immer nicht zurückgetreten sei, zeichne ein klares Bild: „Kröpfl hat das Vertrauen der Wähler auf das Schändlichste missbraucht und klammert sich immer noch an seinen Bürgermeistersessel. Das ist Dorfkaisertum in Reinkultur“, so Dieter Dorner.

Übrigens: Der Ortschef aus der Gemeinde Pölla soll zudem demnächst ein Verdienstzeichen der Gemeinde erhalten. „Solche Geschichten kann man gar nicht erfinden, man muss nur in tiefschwarze Gemeinden blicken“, schließt Dorner kopfschüttelnd.

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