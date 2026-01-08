  • 08.01.2026, 16:28:32
  • /
  • OTS0108

AVISO - Einladung zum Wahlkampfauftakt der FPÖ St. Pölten

Am 10. Jänner 2026 mit Udo Landbauer und Martin Antauer

Sankt Pölten (OTS) - 

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zum Wahlkampfauftakt der FPÖ St. Pölten mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer einzuladen.

Titel/Thema: Wahlkampfauftakt der FPÖ St. Pölten

Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Spitzenkandidat der FPÖ St. Pölten Landesrat Martin Antauer

Zeit/Programm: Samstag, 10. Jänner 2026 n. Chr., Einlass: 15:30 Uhr, Reden: 17 Uhr; Live-Musik und Verköstigung

Ort: Kulturhaus Wagram, Oriongasse 4, 3100 Sankt Pölten

Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 10. Jänner 2026, 14 Uhr, bei [email protected]

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright