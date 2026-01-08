AVISO - Einladung zum Wahlkampfauftakt der FPÖ St. Pölten

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zum Wahlkampfauftakt der FPÖ St. Pölten mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer einzuladen.

Titel/Thema: Wahlkampfauftakt der FPÖ St. Pölten

Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Spitzenkandidat der FPÖ St. Pölten Landesrat Martin Antauer

Zeit/Programm: Samstag, 10. Jänner 2026 n. Chr., Einlass: 15:30 Uhr, Reden: 17 Uhr; Live-Musik und Verköstigung

Ort: Kulturhaus Wagram, Oriongasse 4, 3100 Sankt Pölten

Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 10. Jänner 2026, 14 Uhr, bei [email protected]

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.