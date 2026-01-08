- 08.01.2026, 16:28:32
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AVISO - Einladung zum Wahlkampfauftakt der FPÖ St. Pölten
Am 10. Jänner 2026 mit Udo Landbauer und Martin Antauer
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zum Wahlkampfauftakt der FPÖ St. Pölten mit FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und FPÖ St. Pölten Spitzenkandidat Landesrat Martin Antauer einzuladen.
Titel/Thema: Wahlkampfauftakt der FPÖ St. Pölten
Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Spitzenkandidat der FPÖ St. Pölten Landesrat Martin Antauer
Zeit/Programm: Samstag, 10. Jänner 2026 n. Chr., Einlass: 15:30 Uhr, Reden: 17 Uhr; Live-Musik und Verköstigung
Ort: Kulturhaus Wagram, Oriongasse 4, 3100 Sankt Pölten
Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 10. Jänner 2026, 14 Uhr, bei [email protected]
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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