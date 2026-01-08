Voglauer/Grüne: Bundesregierung darf Volksgruppen beim Budget nicht im Stich lassen

Wien (OTS) -

„2026 begehen wir nicht nur 50 Jahre Volksgruppengesetz, sondern machen die sechs österreichischen Volksgruppen mit einer ganzjährigen Ausstellung dauerhaft im Parlament sichtbar – ein historischer Moment der Sichtbarmachung und Wertschätzung. Beides gemeinsam rückt die autochthonen Volksgruppen ins Zentrum der parlamentarischen Öffentlichkeit“, sagt Olga Voglauer, Volksgruppensprecherin der Grünen, anlässlich der heutigen Eröffnung der Ausstellung „Wir sind Demokratie“ im Parlament.

„Die Ausstellung macht deutlich, welchen zentralen Beitrag die Volksgruppen seit Jahrzehnten für Demokratie, Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten. Diese Leistungen werden mit der Ausstellung im Zentrum der österreichischen Demokratie endlich angemessen gewürdigt“, sagt Voglauer und betont: „Doch Sichtbarkeit allein reicht nicht. Das österreichische Parlament geht mit Vorbild voran. Nun muss auch die Bundesregierung dieses Zeitfenster nutzen, um konkrete Fortschritte bei der zweisprachigen Bildung und Betreuung, bei der rechtlichen Absicherung und bei der finanziellen Ausstattung der Volksgruppen zu erreichen.“

In diesem Zusammenhang kritisiert Voglauer die Budgetentscheidungen der Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS: „Wer Volksgruppen im Parlament feiert, darf sie beim Budget nicht im Stich lassen. Dass Ministerin Plakolm die Förderung für 2026 auf 599.000 Euro zusammenstreicht, ist ein politisches Armutszeugnis und ein Zeichen mangelnder Wertschätzung für die Arbeit der Volksgruppenvereine.“ Dazu stellt Voglauer klar: „Es braucht eine umfassende Reform des Volksgruppengesetzes, eine Förderung im Einklang mit internationalen Menschenrechtsstandards und klare politische Fortschritte: Vielfalt ist kein Kostenfaktor, sondern eine Stärke dieses Landes. Wer das nicht versteht, vergibt historische Chancen und gefährdet mühsam erkämpfte Errungenschaften.“