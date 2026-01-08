Florian Silbereisen feiert die „Schlagerchampions 2026 – Das große Fest der Besten“ am 10. Jänner in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Florian Silbereisen rollt den roten Teppich aus – für die Stars des Jahres, die durch besondere Erfolge, originelle Ideen oder neue Trends Maßstäbe gesetzt haben. Der Showmaster präsentiert am Samstag, dem 10. Jänner 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zum zehnten Mal live aus Berlin „Das große Fest der Besten“. In der Jubiläums-Eurovisionsshow wird es wieder spannend: Welche Stars werden ausgezeichnet? Wer sind die „Schlagerchampions 2026“? Wer gewinnt die „Eins der Besten“?



Florian Silbereisen: „Leider kann ich noch nicht so viel verraten, aber es wird sehr spannend! Und ich kann jetzt schon sagen: Es wird auch sehr überraschend ...“



Sicher ist aber bereits, dass Howard Carpendale in der Show den Countdown zu seinem 80. Geburtstag starten wird. Maite Kelly und Roland Kaiser präsentieren eine Zugabe zu ihrem Megahit „Warum hast Du nicht nein gesagt“. Außerdem kehrt Helene Fischer zurück auf die ganz große Bühne: Sie wird im Velodrom zum ersten Mal wieder vor Tausenden Fans auftreten und singt ihre ganz großen Hits. Florian Silbereisen feiert ihr 20-jähriges Jubiläum, das auch Anlass für ihre Stadion-Tour im Sommer 2026 ist. Außerdem mit dabei sind Unheilig, Marianne Rosenberg, Santiano, Melissa Naschenweng, Thomas Anders, DJ Ötzi, No Angels, Nino de Angelo, Ross Antony, Dick Brave, Michelle, Oli.P, Olaf der Flipper, Ben Zucker u. a.



„Schlagerchampions 2026 – Das große Fest der Besten“ ist eine‎ Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.