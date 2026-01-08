ARBÖ: Skifahrerverkehr, Skiweltcup Zauchensee und Veranstaltungen in der Wiener Stadthalle sorgen am Wochenende für Staus

Wien (OTS) -

Am kommenden Wochenende ist laut ARBÖ sowohl in den Skiregionen als auch im Großraum Wien mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Hauptursachen sind der intensive An- und Abreiseverkehr in die Skigebiete, der Skiweltcup in Zauchensee sowie mehrere Großveranstaltungen in der Wiener Stadthalle.

Der Skifahrerverkehr führt insbesondere in den Morgenstunden zwischen etwa 7.30 und 10.30 Uhr bei der Anreise sowie am Nachmittag und Abend zwischen 15.00 und 19.00 Uhr bei der Rückreise zu Verzögerungen. Staugefährdet sind vor allem die Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg, die Tauernautobahn (A10) zwischen dem Knoten Salzburg und dem Pongau, die Inntalautobahn (A12) im Raum Innsbruck sowie die Brennerautobahn (A13). Auf der A13 ist insbesondere im Bereich der Baustelle vor der Luegbrücke mit Verzögerungen zu rechnen.

Auch auf der Pyhrnautobahn (A9) ist ist vor der Zubringer Liezen mit die Abfahrten Richtung Ennstal betroffen. In diesem Bereich kann es insbesondere am Samstagvormittag zu Kolonnenverkehr Richtung Schladming und Dachsteinregion sowie am Sonntagnachmittag bei der Rückfahrt kommen.

Zusätzlich ist auf mehreren Bundesstraßen mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, unter anderem auf der Jochberg Straße (B161) und der Loferer Straße (B178) im Raum Kitzbühel, der Achensee Straße (B181), der Ötztal Straße (B186), der Ennstal Straße (B320) im Bereich Liezen und Schladming sowie auf der Zillertal Straße (B169). Auch in Vorarlberg sind auf der Silvrettastraße (L188) im Montafon sowie auf der Rheintalautobahn (A14) und der Arlbergschnellstraße (S16) Verzögerungen möglich.

Zwtl.: Skiweltcup Zauchensee sorgt am Samstag und Sonntag für Verzögerungen

Am Samstag, 10. Jänner 2026, und Sonntag, 11. Jänner 2026, stehen in Zauchensee Damenrennen des FIS-Skiweltcups auf dem Programm. Am Samstag erfolgt der Start um 11.30 Uhr, am Sonntag folgt ein Super-G mit Start um 12.00 Uhr. Erwartet werden mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer.

Dadurch ist im Raum Altenmarkt–Zauchensee mit zusätzlichem Verkehrsaufkommen zu rechnen, das sich mit dem allgemeinen Skifahrerverkehr überlagert. Staus sind vor allem auf der Tauernautobahn (A10) sowie auf den regionalen Zufahrten Richtung Zauchensee möglich, insbesondere in den Vormittagsstunden vor Rennbeginn und nach Rennende. Der ARBÖ empfiehlt – wenn möglich – die Anreise mit der Bahn bis Altenmarkt oder Radstadt und die Weiterfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zwtl.: Ehrlich Brothers gastieren am Samstag in der Wiener Stadthalle

Am Samstag, 10. Jänner 2026, gastieren die Ehrlich Brothers mit ihrer Show „DIAMONDS“ in der Wiener Stadthalle. Die beiden Vorstellungen beginnen um 14.00 Uhr und um 19.00 Uhr. Erwartet werden jeweils mehrere tausend Besucherinnen und Besucher.

Rund um die Wiener Stadthalle ist vor allem vor Beginn der Abendvorstellung sowie nach deren Ende mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Besonders staugefährdet sind der Gürtel, die Hütteldorfer Straße, die Burggasse, die Märzstraße, die Gablenzgasse sowie die Straßen im Nibelungenviertel.

Zwtl.: Xavier Naidoo am Sonntag in der Wiener Stadthalle

Am Sonntag, 11. Jänner 2026, steht in der Wiener Stadthalle in der Halle D ein Konzert von Xavier Naidoo auf dem Programm. Konzertbeginn ist um 20.00 Uhr, der Einlass startet um 18.00 Uhr. Auch hier werden mehrere tausend Fans erwartet.

Die Strecken mit den längsten Verzögerungen sind im Prinzip deckungsgleich mit jenen am Vortag. Rund um den Beginn und das Ende der Veranstaltung ist erneut mit erhöhtem Verkehrsaufkommen im Umfeld der Stadthalle zu rechnen.

Für beide Stadthallenveranstaltungen gilt: Die generelle Kurzparkzone ist am Samstag und Sonntag zwar außer Kraft, Anwohner-Parkplätze schränken das Stellplatzangebot jedoch deutlich ein. Als Parkalternativen bieten sich die Stadthallengarage, die Lugner-City-Garage sowie die Märzparkgarage an.

Der ARBÖ empfiehlt für den Besuch der Wiener Stadthalle die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere mit den U-Bahn-Linien U6 (Station Burggasse-Stadthalle) und U3 (Station Schweglerstraße) sowie mit den Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 (Station Urban-Loritz-Platz)

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