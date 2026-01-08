- 08.01.2026, 09:30:03
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- OTS0018
13.01. und 20.01.2026, Leopoldstadt: Bürger*innenversammlung gem.§ 104c WStV
Thema: „Grätzlmistplatz“
Am Dienstag, dem 13. Jänner 2026, und am Dienstag, dem 20. Jänner, findet um jeweils 17:00 Uhr im VHS Haus VZ-Praterstern (2., Praterstern 1) eine offizielle Bürger*innenversammlung gemäß Paragraf 104c der Wiener Stadtverfassung der Bezirksvorstehung Leopoldstadt statt. Das Thema der Bürger*innenversammlung lautet „Grätzlmistplatz“.
Aufgrund des großen Interesses ist eine Anmeldung erforderlich:
Dienstag, 13. Jänner - https://ticket.wien.gv.at/B02/v01/
Dienstag, 20. Jänner - https://ticket.wien.gv.at/B02/v02/
Bei Problemen während der Anmeldung wenden Sie sich bitte an [email protected].
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 2. Bezirk, Tel. 01/4000-02111 bzw. E-Mail [email protected]. (Schluss) red
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