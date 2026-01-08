Lotto: Zwillingsjackpot – kein Sechser und kein Fünfer mit Zusatzzahl

Wien (OTS) -

Ein sogenannter Zwillingsjackpot, also gleich zwei Jackpots, steht bei der nächsten Ziehung von „6 aus 45“ auf dem Programm, denn es hat am Mittwoch weder einen Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl gegeben.

Die nächste Ziehung ist wieder eine Bonus-Ziehung und findet daher bereits am Freitag in der Zentrale der Österreichischen Lotterien in Wien statt. Beim Sechser wird es dabei um rund 1,4 Millionen Euro gehen, und beim Fünfer mit Zusatzzahl um rund 170.000 Euro.

Zusätzlich wird wieder unter allen mitspielenden Lotto Tipps ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro verlost.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb ebenfalls am Mittwoch ein Sechser aus, womit die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Hier gewannen somit 43 Spielteilnehmer:innen jeweils 5.300 Euro. Beim Sechser der nächsten LottoPlus Ziehung am Freitag geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es einen Sologewinn. Einzig ein:e Oberösterreicher:in hatte die richtige Joker Zahl auf dem Wettschein stehen, und das Kreuzerl beim „Ja zum Joker“ verwandelte sich dadurch in einen Gewinn im Ausmaß von rund 175.000 Euro.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 7. Jänner 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen