  • 07.01.2026, 12:00:34
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Bis zu 898.000 bei Patricia Aulitzkys „Die Toten von Salzburg“-Ermittlungspremiere in ORF 2

MA-Rekord für „Die letzte Reise“: 33 Prozent für zwölften Fall der erfolgreichen ORF/ZDF-Reihe mit Michael Fitz, Fanny Krausz und Erwin Steinhauer; weiterhin auf ORF ON streamen

Wien (OTS) - 

Ein Fremdenführer mit Doppelleben, der in einem Salzbergwerk „Die letzte Reise“ angetreten hat, die teils in Österreich, teils in Deutschland endete, beschäftigte Michael Fitz, Fanny Krausz und Erwin Steinhauer gestern, am Dienstag, dem 6. Jänner 2026, in ORF 2 bei einem neuen Einsatz rund um „Die Toten von Salzburg“ – und bis zu 898.000 wollten sich den ersten Fall mit Patricia Aulitzky als Zielfahnderin Ludovika „Lu“ Frey und neuer Kollegin der Ermittlergruppe nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt sahen 881.000 (vorläufige Gewichtung) bei 33 Prozent Marktanteil (Zielgruppe 12+) den zwölften Film der beliebten ORF/ZDF-Krimi-Reihe von Regisseur Erhard Riedlsperger und Drehbuchautor Stefan Brunner und bescherten den „Toten von Salzburg“ damit einen Marktanteils-Rekord! In der jungen Zielgruppe 12–29 lag der Marktanteil bei 21 Prozent. In weiteren Rollen waren u. a. erneut Nikolaus Barton, Helmut Bohatsch, Sebastian Edtbauer, Michael Schönborn und Natalie O’Hara sowie Dany Sigel, Edi Jäger, Julia Rosa Peer („School of Champions“ – Staffel drei ab 18. Jänner in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON), Michael Fuith, Ronald Seboth, Jonathan Beck, Maximilian Modl, Nayana Heuer, Runa Schymanski, Max Ortner, Beate Constanze Pitronik, Alyssandra Singh, Hans Sandhu und Torsten Hermentin zu sehen.

Weitere Informationen zum Inhalt sind unter presse.ORF.at zu finden, der Film kann weiterhin auf ORF ON gestreamt werden.

„Die Toten von Salzburg“ ist eine Produktion von SATEL Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, gefördert von FISA+, ABA, Fernsehfonds Austria, Land Salzburg und Stadt Salzburg.

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