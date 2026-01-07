Neuer Lehrberuf „Klimagärtner*in“ – Nachhaltigkeit trifft praxisorientierte Ausbildung

Wien (OTS) -

Mit dem neuen Lehrberuf Klimagärtner*in setzt Wien ein starkes Zeichen für Klimaschutz und nachhaltige Stadtgestaltung. Klimagärtner*innen leisten einen aktiven Beitrag zur Verbesserung des städtischen Mikroklimas. Ihre Aufgaben umfassen unter anderem die Begrünung von Fassaden und Dächern, die Entsiegelung und Beschattung sowie die Auswahl von klimaangepassten Pflanzen. Durch die Förderung der Biodiversität und die kreative Gestaltung des Lebensraums tragen sie maßgeblich zur Ressourcenschonung und Lebensqualität in der Stadt bei.

„Eine Möglichkeit, den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen, ist die gezielte Schaffung und durchdachte Gestaltung von Grünräumen. Der neue Lehrberuf Klimagärtner*in verbindet Gartenbau, Umweltschutz und technische Aspekte und kann damit einen wichtigen Beitrag zu mehr Lebensqualität sowie zu einer klimafitten Grünraumgestaltung leisten“, so Jürgen Czernohorszky, Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal.

Warum Klimagärtner*in werden?

Die dreijährige Ausbildung an der Berufsschule für Gartenbau und Floristik Wien Donaustadt verbindet handwerkliches Geschick mit ökologischer Verantwortung. Lehrlinge lernen, wie sie durch nachhaltige Praktiken aktiv dem Klimawandel entgegenwirken können.

„Mit dem Lehrberuf Klimagärtner*in schaffen wir eine Ausbildung, die nicht nur den ökologischen Herausforderungen unserer Zeit gerecht wird, sondern auch jungen Menschen eine zukunftssichere berufliche Perspektive bietet“, sagt Bildungsdirektorin für Wien Elisabeth Fuchs.

Das duale Ausbildungssystem als Fundament

Der Lehrberuf ist Teil des österreichischen dualen Ausbildungssystems, das Theorie in Berufsschulen mit Praxis im Betrieb kombiniert. Das Modell ermöglicht Innovation und gewährleistet gleichzeitig die hohe Qualität der Fachkräfte. Es ermöglicht jungen Menschen eine praxisnahe Ausbildung und bietet Unternehmen die Chance, ihre zukünftigen Fachkräfte selbst zu qualifizieren.

Der neue Lehrberuf Klimagärtner*in verbindet Nachhaltigkeit mit praxisorientierter Bildung und stärkt Österreichs Position als Vorreiter in der grünen Stadtentwicklung. Junge Menschen erhalten die Chance, aktiv an der Gestaltung lebenswerter Städte mitzuwirken und gleichzeitig von einem der besten Ausbildungssysteme Europas zu profitieren.

Menschen, die an einer ökologischen Weiterentwicklung Wiens interessiert sind und die Stadt aktiv besser machen möchten, finden zusätzliche Informationen unter:

https://www.zukunftgestalten.wien/?page_id=2373