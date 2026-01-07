  • 07.01.2026, 11:47:04
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FPÖ – Nepp: SPÖ-Ludwig verweigert Realität – Wiens „Wirtschaftsmotor“ ist eine Illusion

Wachstum beruht fast ausschließlich auf öffentlichem Sektor, Unternehmerstimmung in Wien besonders pessimistisch

Wien (OTS) - 

„SPÖ-Bürgermeister Ludwig versucht einmal mehr, den Wienerinnen und Wienern – insbesondere dem Mittelstand – einzureden, Wien sei der Wirtschaftsmotor Österreichs. Diese Darstellung hat mit der Realität nichts zu tun“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp zu den Meldungen zur Wirtschaftsentwicklung Wiens.

„Jede seriöse Analyse zeigt, dass das wirtschaftliche Wachstum in Wien nahezu ausschließlich auf den öffentlichen Sektor und damit auf die Stadt Wien selbst zurückzuführen ist. Die private Wirtschaft, vor allem der Mittelstand, bleibt auf der Strecke“, so Nepp.

Zudem zeigten aktuelle Umfragen, dass die Stimmung unter Wiens Unternehmern schlechter und pessimistischer sei als im restlichen Österreich. „Anstatt Realitäten schönzureden, braucht Wien endlich eine Politik, die Leistungsträger entlastet und nicht weiter belastet“, fordert der Wiener FPÖ-Obmann.

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