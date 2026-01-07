Barbara Stöckl im Gespräch mit Schmidhofer, Naschenweng, Pröll und Wolfers

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 8. Jänner 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 Ex-Skirennfahrerin und ORF-Expertin Nicole Schmidhofer, Schlagerstar Melissa Naschenweng, Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll sowie Ordensfrau und Autorin Melanie Wolfers zu Gast bei Barbara Stöckl.

Seit dieser Ski-Saison ist die Steirerin Nicole Schmidhofer nicht nur als ORF-Kamerafahrerin, sondern auch als Ko-Kommentatorin bei Skirennen im Einsatz - demnächst in Altenmarkt-Zauchensee bei der Damen-Abfahrt und beim Super-G. Die ehemalige Skirennfahrerin beendete 2023 ihre Karriere und hat seither ein Unternehmen gegründet sowie eine Ausbildung zur Heilmasseurin abgeschlossen. Wie sie von ihren früheren Erfahrungen profitiert und wie sie ihre neue Rolle als Kommentatorin anlegt, schildert sie im Nighttalk „Stöckl“.

Die Musik prägt das Leben von Schlagerstar Melissa Naschenweng auch trotz ihrer aktuellen Bühnenpause: Mit einer Deluxe-Edition ihres letzten Albums „Alpenbarbie“, auf der erstmals vier neue Songs zu hören sind, stellt die Kärntnerin, die auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, wieder einmal aufs Neue ihre Vielseitigkeit unter Beweis und gibt sich dabei persönlicher denn je.

Vielen ist Erwin Pröll noch als niederösterreichischer Landeshauptmann in Erinnerung, als der er die österreichische Innenpolitik über Jahrzehnte mitgestaltete. Sein Buch „Verlässlich echt“ beschäftigt sich mit der Sehnsucht nach Echtheit in Zeiten von Inszenierung und Unbeständigkeit. Wie es um seine persönliche Wahrnehmung der aktuellen gesellschaftspolitischen Geschehnisse steht, erzählt er bei Barbara Stöckl.

Vor mehr als 20 Jahren hat Theologin Melanie Wolfers trotz erfolgreicher Karriere als Universitätsprofessorin den Entschluss gefasst, als christliche Ordensfrau in die Gemeinschaft der Salvatorianerinnen einzutreten. In ihrem aktuellen Buch „Atlas der unbegangenen Wege“ widmet sich die Bestsellerautorin nun dem Ausbrechen aus alten Mustern und beschreibt, wie ein mutiges Navigieren durch Umbruchzeiten des Lebens gelingt.