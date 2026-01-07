Anmeldestart für die kostenlose Wiener Lernhilfe am 12. Jänner 2026

Wien (OTS) -

1.300 kostenlose Lernhilfekurse für bis zu 13.000 Schüler*innen – Kursstart am 9. Februar 2026.

Mit Beginn der Anmeldung am 12. Jänner 2026 bietet die Wiener Lernhilfe erneut Unterstützung für Tausende Kinder und Jugendliche in Wien. Das Angebot umfasst rund 1.300 kostenlose Kurse in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch sowie Deutsch Start für Kinder, die neu Deutsch lernen. Die Kurse richten sich an Schüler*innen der Volksschule und der Sekundarstufe 1 (AHS Unterstufe und Mittelschule) und beginnen am 9. Februar 2026. Unter anderem gibt es mit den VHS Lernstationen kurzfristige Unterstützung ohne Anmeldung.

Wiener Lernhilfe: eine Initiative, die wirkt

Seit 2015 bietet die Wiener Lernhilfe Unterstützung dort, wo sie wirklich gebraucht wird. Dass das Konzept erfolgreich ist, zeigt eine im Jahr 2025 unter Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen und Lernbetreuer*innen durchgeführte Evaluierung.

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin, Bettina Emmerling: „Die 2025 durchgeführte Evaluierung zeigt klar: Die Wiener Lernhilfe wirkt. 70% der Schüler*innen erzielen bessere Noten, gewinnen Motivation und Selbstvertrauen und Familien werden spürbar entlastet. 65% der Schüler*innen trauen sich in der Schule mehr zu, 60% fühlen sich vor Schularbeiten entspannter und fast die Hälfte hat in der Lernhilfe neue Freundschaften geschlossen. Für 80% der Eltern bedeutet das Angebot eine finanzielle Entlastung und rund die Hälfte erlebt weniger Stress zu Hause. Diese Ergebnisse bestätigen, dass wir mit der Wiener Lernhilfe einen entscheidenden Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit leisten.“

Auch VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger unterstreicht die Bedeutung des Angebots: „Die Wiener Lernhilfe ist ein Paradebeispiel dafür, wie Bildung für alle ermöglicht werden kann. Private Nachhilfe ist für viele Familien nicht leistbar – umso wichtiger ist es, dass wir mit Unterstützung der Stadt Wien seit 2015 ein kostenloses Angebot schaffen, das nachweislich wirkt. Damit setzen wir unseren Auftrag, Bildung als Fundament für ein selbstbestimmtes Leben zugänglich zu machen, um.“

Die Kursangebote im Überblick

Die Wiener Lernhilfe bietet durch ihre bedarfsgerechte Angebotsstruktur Schüler*innen die Möglichkeit, sowohl kontinuierlich während des Semesters als auch kurzfristig Schulstoff besser zu verstehen, nachzuholen oder Fragen zu stellen.

1.100 Lernhilfekurse für rund 11.000 10-14-Jährige

Für rund 11.000 Schüler*innen der Sekundarstufe 1 (10 - 14 Jahre) gibt es insgesamt über 1.100 VHS Lernhilfekurse. Sie teilen sich auf in 1.000 Kurse, die direkt an über 120 Wiener Schulen stattfinden. Sie helfen während des Semesters regelmäßig beim Lernen in einem konkreten Fach. Zur Auswahl stehen Mathematik, Deutsch, Englisch und Deutsch Start, das sich speziell an Schüler*innen richtet, die neu Deutsch lernen. Einmal wöchentlich wird hier zwei Unterrichtseinheiten lang gelernt. Zusätzlich gibt es rund 100 Online-Kurse, die in denselben Fächern zur Verfügung stehen und jeweils eine Stunde dauern.

180 Lernhilfekurse für 1.800 Volksschüler*innen

Für Volksschüler*innen werden rund 180 Lernhilfekurse mit bis zu 1.800 Plätzen angeboten. Hier stehen die Fächer Deutsch, Mathematik und Deutsch Start zur Auswahl. Im Zentrum sind hier die spielerische Vermittlung der Inhalte und die Freude am Lernen. Die Kurse dauern jeweils 1,5 Stunden und finden überwiegend an VHS-Standorten statt.

20 Kurse für Familien

Für Familien, die neu in Österreich sind, gibt es das Angebot „Schule verstehen – Deutsch und mehr“ mit rund 300 Kursplätzen. Es richtet sich an Schüler*innen aus Volksschulen und der Sekundarstufe 1 (6 - 14 Jahre) sowie ihre Eltern und unterstützt beim besseren Verstehen von allem, was in der Schule passiert. So soll der Einstieg in das österreichische Schulsystem erleichtert werden. Gleichzeitig wird in den rund 20 Kursen Deutsch geübt.

Ohne Anmeldung: VHS Lernstationen

Die 17 VHS Lernstationen bieten unkomplizierte Unterstützung bei Fragen zum Lernstoff, zur Hausübung oder zur Schularbeitsvorbereitung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Schüler*innen können am selben Tag zwischen verschiedenen Fächern wechseln und so lange bleiben, bis ihre Fragen beantwortet sind. Die VHS Lernstationen sind offen für Schüler*innen der Sekundarstufe 1 und finden direkt an VHS-Standorten statt. Sie sind von Montag bis Donnerstag zwischen 14:30 und 17:30 Uhr geöffnet (außer an schulfreien Tagen und in den Ferien). Es ist keine Anmeldung nötig.

Weitere Infos und Anmeldung sowie die Evaluierungsergebnisse gibt es unter www.vhs.at/wienerlernhilfe.