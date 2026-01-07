FPÖ – Kolm: „Inflation mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland - Verlierer-Ampel wird keine Antworten auf Kaufkraftverlust finden“

Wien (OTS) -

„Leider beginnt auch das Jahr 2026 für die österreichische Bevölkerung mit einer schlechten Nachricht: Der Kaufkraftverlust geht weiter und bleibt weit über dem Niveau Deutschlands und dem EU-Schnitt - die schwarz-rot-pinke Regierung fand nach wie vor keine angebotsorientierten Antworten auf diese hausgemachte massive Teuerung. Die heute von der Statistik Austria veröffentlichten Inflationsdaten sind ein klares Warnsignal. Die hohe Inflation ist die Konsequenz der völlig falschen Klima- und Energiepolitik von ÖVP, SPÖ und NEOS“, kritisierte die freiheitliche Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm.

„Mit 3,8 Prozent liegt die heimische Inflationsrate deutlich über jener Deutschlands mit 1,8 Prozent oder Frankreichs mit 0,7 Prozent und weit über dem EU-Durchschnitt von zwei Prozent. In Frankreich wurde die Inflation durch einen spürbaren Rückgang der Energiepreise gebremst. Energie könnte auch in Österreich deutlich billiger sein, wenn die schwarz-rot-pinke Regierung ihre planwirtschaftliche Politik beenden würde. Bereits die schwarz-grüne Regierung hat die sogenannte Klimaneutralität für 2040 befohlen, zusätzlich gilt seit 2022 eine CO2-Steuer. Dieses von ÖVP und Grünen beschlossene Klima-Gold-Plating war von Anfang an ein hausgemachter Wettbewerbsnachteil: Es verteuert seither Energie unnötig, schadet damit der Wettbewerbsfähigkeit und treibt die Inflation an. Die amtierende Ampelregierung setzt vor Weihnachten gemeinsam mit den Grünen die Destabilisierung unserer industriellen Basis fort, indem sie die 2040-Klimaneutralität mit Verfassungsmehrheit in das neue ElWG geschrieben hat“, erklärte Kolm.

Die geltenden nationalen Klimaziele müssen deutlich entschärft werden, jede CO2-Steuerbelastung müsse umgehend beendet und auf EU-Ebene ein klares Nein zu weiteren sinnlosen CO2-Verschärfungsvorschlägen der EU-Kommission artikuliert werden. Im Gegenteil: „Es braucht dringend eine Revision des EU-Emissionshandelssystems und des nationalen Emissionshandelsgesetzes samt einem Entlastungsbudget für 2026 und 2027 für die energieintensive Industrie. Stocker, Babler und Meinl-Reisinger müssen die von ihnen mitverursachten Energiekosten endlich spürbar senken. Ob dies bei der für nächste Woche angekündigten Regierungsklausur gelingen wird, bei der Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung und zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich erarbeitet werden sollen, ist mehr als fraglich. Im linkslastigen Regierungsprogramm findet sich keine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik. Es ist daher zu erwarten, dass auch diese Klausur als reine PR-Show endet und die wirtschaftspolitische Schlafwagenpolitik fortgesetzt wird. Damit wird auch der ÖVP-Kanzler seine selbst ausgegebene Formel von maximal zwei Prozent Inflation und einem Prozent Wachstum klar verfehlen“, so Kolm.

„Nur wir Freiheitliche stehen mit einem Volkskanzler Herbert Kickl für einen vernünftigen Kurswechsel, der die energieverteuernde Klimadogmatik in Brüssel zurückdrängt, den Wirtschaftsstandort stärkt, den lohnenden Leistungsgedanken in den Mittelpunkt stellt, damit den Wohlstand sichert und Familien entlastet“, betonte Dr. Kolm.