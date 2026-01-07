Prüfberichte des Wiener Stadtrechnungshofes ab Donnerstag online

Wien (OTS) -

Eine Reihe neuer Prüfberichte des Stadtrechnungshofes steht ab morgen, Donnerstag, den 8. Jänner 2026 gegen 10 Uhr, auf der Homepage des Wiener Stadtrechnungshofes im Volltext zur Verfügung.

Die Berichte beschäftigen sich mit Themen aus den Geschäftsgruppen Bildung, Jugend, Integration, Transparenz und Märkte (Vizebürgermeisterin Maga., Bettina Emmerling, MSc), Soziales, Gesundheit und Sport (Stadtrat Peter Hacker), Klima, Umwelt, Demokratie und Personal (Stadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky).

Die Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses des Wiener Gemeinderates, in dem diese Berichte beraten werden, findet am Freitag, dem 16. Jänner unter dem Vorsitz von Gemeinderat Dr. Michael Gorlitzer, MBA statt und ist wie immer nicht öffentlich.

Weiterführende Informationen:

Videobeitrag gibt Einblick in den Ablauf einer Prüfung

Wer sich schon mal die Frage gestellt hat, was zu den Aufgaben des Stadtrechnungshofes Wien gehört, welche Prüfbefugnisse er unter anderem hat und wie eine Prüfung tatsächlich abläuft, findet in einem Videobeitrag Antworten.

Um zu veranschaulichen, wie eine Prüfung vor sich geht, hat ein Kamerateam zwei technische Prüferinnen des Stadtrechnungshofes bei ihrer Arbeit begleitet und daraus einen anschaulichen vier Minuten-Beitrag gestaltet. Beginnend beim sogenannten „Startgespräch“ mit der zu prüfenden Einrichtung bis zur Vor-Ort-Prüfung gibt der Film Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Wiener Kontrolleinrichtung.

https://stadtrechnungshof.wien.gv.at/die_pruefung

