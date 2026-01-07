  • 07.01.2026, 09:30:34
  • /
  • OTS0016

Prüfberichte des Wiener Stadtrechnungshofes ab Donnerstag online

Wien (OTS) - 

Eine Reihe neuer Prüfberichte des Stadtrechnungshofes steht ab morgen, Donnerstag, den 8. Jänner 2026 gegen 10 Uhr, auf der Homepage des Wiener Stadtrechnungshofes im Volltext zur Verfügung.

Die Berichte beschäftigen sich mit Themen aus den Geschäftsgruppen Bildung, Jugend, Integration, Transparenz und Märkte (Vizebürgermeisterin Maga., Bettina Emmerling, MSc), Soziales, Gesundheit und Sport (Stadtrat Peter Hacker), Klima, Umwelt, Demokratie und Personal (Stadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky).

Die Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses des Wiener Gemeinderates, in dem diese Berichte beraten werden, findet am Freitag, dem 16. Jänner unter dem Vorsitz von Gemeinderat Dr. Michael Gorlitzer, MBA statt und ist wie immer nicht öffentlich.

Weiterführende Informationen:

  • Videobeitrag gibt Einblick in den Ablauf einer Prüfung

Wer sich schon mal die Frage gestellt hat, was zu den Aufgaben des Stadtrechnungshofes Wien gehört, welche Prüfbefugnisse er unter anderem hat und wie eine Prüfung tatsächlich abläuft, findet in einem Videobeitrag Antworten.

Um zu veranschaulichen, wie eine Prüfung vor sich geht, hat ein Kamerateam zwei technische Prüferinnen des Stadtrechnungshofes bei ihrer Arbeit begleitet und daraus einen anschaulichen vier Minuten-Beitrag gestaltet. Beginnend beim sogenannten „Startgespräch“ mit der zu prüfenden Einrichtung bis zur Vor-Ort-Prüfung gibt der Film Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Wiener Kontrolleinrichtung.

https://stadtrechnungshof.wien.gv.at/die_pruefung

(Schluss) fre

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Elvira Franta, Bakk. phil., BA
Pressesprecherin Stadtrechnungshof Wien
Telefon: 01/4000 81018
E-Mail: elvira.franta@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright