ÖAMTC: Urlaubsverkehr sorgt im Westen Österreichs für Staus

Längste Verzögerungen auf der Tiroler Fernpassstrecke

Wien (OTS) - 

Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen verzeichneten im Laufe des Dienstags lebhaften Reiseverkehr, vor allem in Tirol und Salzburg.

Autofahrer mussten auf der Inntal Autobahn (A12) am Grenzübergang Kiefersfelden in Richtung Deutschland einen Zeitverlust von mehr als 30 Minuten in Kauf nehmen. Etwa eine Stunde länger dauerte die Fahrt auf der Tiroler Fernpassstraße zwischen Nassereith und dem Grenztunnel Füssen.

Der Urlaubsverkehr machte sich auch in Salzburg bemerkbar, Reisende mussten sich auf der West Autobahn (A1) beim Grenzübergang Walserberg bis zu 20 Minuten gedulden. Auch auf der Tauern Autobahn (A10) geriet der Verkehr abschnittsweise immer wieder ins Stocken, ein schwerer Unfall vor dem Reittunnel verursachte zusätzliche Verzögerungen.

Im Nahbereich beliebter Skigebiete waren viele Zu- und Abfahrtsstraßen, etwa ins Zillertal und ins Ötztal, überlastet, so die ÖAMTC-Verkehrsexperten abschließend.

Der Club empfiehlt allen Reisenden, sich vor Fahrtantritt Informationen über die Verkehrslage einzuholen und ausreichend Zeit einzuplanen.

Details zur aktuellen Verkehrslage: https://www.oeamtc.at/verkehrsservice, im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner: https://www.oeamtc.at/routenplaner/, sowie in der App des Clubs: www.oeamtc.at/apps .

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen

