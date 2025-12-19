FPÖ – Fürtbauer: „Tourismusbeschäftigtenfonds ist praxisfern, politisch einseitig und fördert die falschen Strukturen“

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik am beschlossenen Tourismusbeschäftigtenfonds übte FPÖ-KMU-Sprecher Michael Fürtbauer. „Dieser Fonds ist kein Instrument für echte Weiterbildung, sondern ein politisch einseitig besetzter Fördertopf, der an den Bedürfnissen der Betriebe und Beschäftigten völlig vorbeigeht“, so Fürtbauer.



Als Gastronom und Unternehmer könne er dem Fonds nicht zustimmen: „Er hilft den Beschäftigten kaum, stärkt aber gezielt parteinahe Strukturen.“ Denn besonders problematisch sei die Zusammensetzung des Fonds-Vorstands. „Arbeiterkammer, ÖGB und ein von SPÖ-Sozialministerin Schumann ernannter Experte – kein einziger Arbeitgeber, kein einziger Betriebsinhaber, niemand aus der Praxis. Das ist eine Konstruktion ohne Praxisnähe, dafür mit maximaler Parteinähe“, kritisierte Fürtbauer.



Massive Kritik äußert der FPÖ-Sprecher auch an den fehlenden Qualitäts- und Inhaltsstandards der geförderten Kurse. „Für Lehrberufe gibt es klare Berufsbilder, Lehrpläne und Prüfungsordnungen. Bei sogenannten Food-and-Beverage- oder Housekeeping-Managern fehlt all das. Wer dem politischen Dreiergremium passt, darf künftig Kurse anbieten und Zertifikate vergeben.“ Zudem gebe es weder eine klare Zieldefinition noch eine Wirkungsanalyse. „Wer im Vorfeld nicht festlegt, was erreicht werden soll, braucht sich im Nachhinein auch keiner Kritik zu stellen.“



Besonders brisant sei außerdem, dass weder ein österreichischer Hauptwohnsitz noch ein uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang Voraussetzung für eine Förderung sei. „Das einzige Ausschlusskriterium lautet: Das AMS darf es nicht fördern. Wenn die Schulungsstrategie des AMS aus Sicht der Regierung nicht ausreicht, dann muss man dort nachschärfen – und nicht ein neues politisches Parallelgremium schaffen.“ Statt Bürokratieabbau entstünden neue Strukturen, neue Kosten und neue Abhängigkeiten. „Ist Staatssekretär Schellhorn bereits im Weihnachtsurlaub? Von einem Bürokratieabbau ist jedenfalls nichts zu sehen.“



Fürtbauer warnt zudem vor einer massiven Schieflage bei der Mittelverwendung: „Ich gehe jede Wette ein: Rund 80 Prozent der jährlich 6,5 Millionen Euro werden in Wien landen – und davon wiederum 80 bis 90 Prozent bei rot-grünen Vereinen und parteinahen Organisationen.“



Dass der Fonds gleich für drei Jahre beschlossen werde und damit ein Volumen von rund 20 Millionen Euro umfasse, verschärfe die Kritik zusätzlich. „Evaluieren will man erst nach drei Jahren, mitreden dürfen in dieser Zeit ausschließlich ÖGB und Arbeiterkammer. Die Betriebe bleiben komplett außen vor.“ Hinter vorgehaltener Hand werde zudem gemunkelt, dass der Fonds Teil eines politischen Tauschpakets gewesen sei, so Fürtbauer. „Stichwort Erhöhung der Saisonkontingente -die auffällige Ruhe der Gewerkschaft in dieser Frage wirft jedenfalls Fragen auf.“



„Wir Freiheitliche sind nicht gegen Weiterbildung – ganz im Gegenteil. Wir lehnen diesen Fonds jedoch ab, weil er strukturell falsch, politisch einseitig und praxisfern ist und am Ende die Falschen fördert“, so Fürtbauer.