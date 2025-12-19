  • 19.12.2025, 10:13:02
leoPOLDI-Weihnachtsaktion – kostenlos durch die Weihnachtszeit!

LH-Stv. Landbauer: Landsleute können die leoPOLDI-Anrufsammeltaxis heuer von 22. bis einschließlich 24. Dezember gratis nutzen

St. Pölten (OTS) - 

In der Weihnachtszeit stehen besonders viele Wege an. Besuche bei Familie und Freunden, ein geselliges Beisammensein am Christkindlmarkt oder noch letzte Einkäufe. „Unsere leoPOLDI-Anrufsammeltaxis bringen Jung und Alt verlässlich ans Ziel. Damit in den Tagen vor Weihnachten keine zusätzlichen Kosten anfallen, können unsere Landsleute die leoPOLDI-Anrufsammeltaxis heuer von 22. bis einschließlich 24. Dezember gratis nutzen. Das ist ein kleines Dankeschön für das Vertrauen in unsere Mobilitätslösungen, besonders im ländlichen Raum und soll zugleich Ansporn für alle sein, die das Angebot ausprobieren möchten“, informiert Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer zur Gratisaktion der NÖVOG.

leoPOLDI-Anrufsammeltaxis sind im westlichen Mostviertel, Maria Anzbach, Ebreichsdorf, Tulln (als „LISA Tulln“) und im Bezirk Korneuburg (als „Bezirk Korneuburg mobil“) als ideale Ergänzung zum klassischen Linienverkehr unterwegs. Die Buchung erfolgt über die poldi-App bzw. telefonisch unter 0800 22 23 22. Die Nutzung der Anrufsammeltaxis ist von Montag, 22 Dezember bis inklusive Mittwoch, 24. Dezember kostenlos für alle Fahrgäste – sie müssen bei der Buchung über die poldi-App einfach „Bezahlen beim Lenker“ angeben und werden kostenlos befördert.

„Wir möchten uns bei all unseren Partnern, insbesondere Verkehrsunternehmen und Gemeindevertretern, für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr bedanken und wünschen unseren Fahrgästen gute, sichere Fahrt und frohe Weihnachten“, so die NÖVOG-Geschäftsführer Michael Hasenöhrl und Wolfgang Schroll. Bediengebiete und Betriebszeiten der leoPOLDI-Anrufsammeltaxis sind unter folgendem Link zusammengefasst: www.leopoldi.info/poldi-ast

Seit Ende 2024 hat die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H. (NÖVOG) die Gesamtverantwortung für den öffentlichen Regionalverkehr (Bus und bedarfsgesteuerte Verkehre) in Niederösterreich übernommen. Nunmehr setzen die Fachleute der NÖVOG unbürokratisch und rasch Verbesserungen für die Fahrgäste in Niederösterreich um und kümmern sich auch um eine optimale Abstimmung von Buslinien untereinander sowie zwischen Bus und Bahn.

Weitere Informationen: Georg Huemer, Kommunikation NÖVOG, Mobil: 0664 88374482, E-Mail: georg.huemer@noevog.at

