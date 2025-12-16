Feierliche Eröffnung der L 6016 Auhofstraße in Blindenmarkt

St. Pölten (OTS) -

Die Auhofstraße in der Marktgemeinde Blindenmarkt (Bezirk Melk) im Zuge der Landesstraße L 6016 wurde ab der Kreuzung mit der Hauptstraße (L 97) bis zur Kreuzung mit der Roseggerstraße auf einer Länge von rund 290 Metern neugestaltet. In diesem Zuge wurde auch der Fahrbahnbelag des Kreisverkehrs südlich der Bahnunterführung saniert. Kürzlich wurde die offizielle Eröffnung für die Neugestaltung der Auhofstraße in Blindenmarkt im Zuge der L 6016 vorgenommen.

Im Rahmen der Bauarbeiten wurde auf der gesamten Bauloslänge von rund 290 Metern der bestehende bituminöse Aufbau der L 6016 abgefräst und eine insgesamt 13,5 Zentimeter starke Trag- und Deckschicht eingebaut. Die Fahrbahnbreite beträgt nun rund sechs Meter. Zusätzlich wurde auch die Deckschicht des Kreisverkehrs südlich der Bahnunterführung abgefräst und neu hergestellt. Ergänzend dazu errichtete die Marktgemeinde Blindenmarkt unter Mithilfe der Straßenmeisterei Blindenmarkt einen rund 290 Meter langen Gehsteig, sanierte bestehende Entwässerungseinrichtungen und gestaltete neue Grüninseln. Ein bestehender Schutzweg im Bereich der Lindengasse wurde um etwa 90 Meter in Richtung Roseggerstraße verlegt und mit einer neuen Aufstellfläche ausgestattet. Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Blindenmarkt sowie von regionalen Baufirmen durchgeführt, begannen im Juni 2025 und konnten mittlerweile erfolgreich abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf rund 380.000 Euro, wovon etwa 275.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 105.000 Euro von der Marktgemeinde Blindenmarkt getragen wurden.

Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes und der alten Straßenkonstruktion entsprach die Auhofstraße in Blindenmarkt ab der Kreuzung mit der Hauptstraße (L 97) bis zur Kreuzung mit der Roseggerstraße zuletzt nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen. Weiters waren Nebenanlagen wie Gehsteige und Entwässerungseinrichtungen sanierungsbedürftig beziehungsweise nicht ausreichend vorhanden. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Blindenmarkt entschlossen, die Auhofstraße zu sanieren bzw. neu zu gestalten und in diesem Zuge auch die bituminöse Deckschicht im Kreisverkehr südlich der Bahnunterführung neu herzustellen.

Nähere Informationen sind beim NÖ Straßendienst erhältlich unter der Telefonnummer 0676/812-60141, bei Ing. Christoph Schodl BA, MA oder per E-Mail unter christoph.schodl@noel.gv.at