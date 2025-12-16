ORF-KIDS-Highlights: Neues von „OHA! Das will ich wissen“ und „ORF KIDS Kino“

Wien (OTS) -

Tolle Highlights gibt es bei ORF KIDS: Eine neue „OHA! Das will ich wissen“-Ausgabe am 18. Dezember beschäftigt sich mit dem Thema Armut. Fanny Stapf liefert im neuen Wissensmagazin „Checkbox“ am 20. Dezember Antworten auf viele Fragen rund um „Flugzeuge“ und „Umadum in Österreich“ ist in der neuen Ausgabe unterwegs und entdeckt Bräuche, Dialekte, Musik oder Essen im Mostviertel. Die „Cyberkids“ widmen sich am 21. Dezember in „Vernetzt und verletzt“ dem Thema Cybermobbing und beim „Sport ABC“ (22. Dezember) dreht sich diesmal alles um den Buchstaben M. In „Was geht?“ am 23. Dezember sprechen die Kinder diesmal über das Thema Kreativität.



Serienweise Unterhaltung gibt es beim Start der zweiten Staffel von „Hexe Lilli“ ab 20. Dezember und in einer neuen Folge „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“ (21. Dezember) müssen die jungen Bäcker:innen ihr Können mit „Vulkankekse und Backillusionen“ beweisen. Und am 21. Dezember stehen zwei Weihnachtsfolgen von „Pippi Langstrumpf“ auf dem Programm.



Zusätzlich bieten kids.ORF.at und die ORF-KIDS-App on demand und im Stream noch vieles, vieles mehr – von „ZIB Zack Mini“ mit den aktuellsten Nachrichten über „Yoga Kids“, „OHA! Das will ich wissen“ und „Die Gartenpiraten“ bis zu „1000 Tricks“, „Helmi-Kinder-Verkehrs-Club“, „Tolle Tiere“, „Servus Kasperl“ und vielen weiteren beliebten Formaten von ORF KIDS. Mehr Unterhaltung gibt es außerdem u. a. mit „Tobie Lolness“, „Theodosia“, „Kiwi“, „King Julien“, „Die Schlümpfe“ und tollen Kinohits zum Wiedersehen.



„OHA! Das will ich wissen“ zum Thema Armut am 18. Dezember um 8.35 Uhr



Wie fühlt es sich an, arm zu sein? Vor allem für Kinder? Wie ist es, wenn man nicht mitmachen kann bei Geburtstagsfeiern, Skikursen oder anderen Unternehmungen, die für viele Kinder selbstverständlich sind? Um das rauszufinden, wagen Esther und die Kinder der 3b der VS Hermannstraße in Klosterneuburg ein Experiment: Bei einer Party bekommen nicht alle Kinder gleiches Essen – manche gehen leer aus. Wie werden sie reagieren? Außerdem trifft Esther Cornelia. Ihre Familie ist durch eine schwere Krankheit in Armut geraten. Heute ist sie 21 und es geht ihr und ihrer Familie wieder gut. Sie erzählt, wie sie ihre Kindheit in Erinnerung hat. Wie können Menschen, die von Armut betroffen sind, unterstützt werden? Dafür besucht Esther die Lebensmittelausgabe „LE+O“. Hier können Menschen günstig einkaufen und sich bei Kaffee und Kuchen austauschen.



„ORF KIDS Kino“ über das Internationale Kinderfilmfestival am 20. Dezember um 8.50 Uhr



Was macht eigentlich ein Filmfestival aus, welche Filme sind dort zu sehen und was kann man dabei alles erleben? Diesen Fragen geht die neue Ausgabe von „ORF KIDS Kino“ beim Internationalen Kinderfilmfestival in Wien nach. Die Sendung trifft den Kinder-Hauptdarsteller des Eröffnungsfilms zum Interview und fragt bei zwei Mitgliedern der Kinderjury nach, was ihre Aufgabe bei dem Festival ist. Außerdem gibt es einen Einblick in das vielfältige und abwechslungsreiche Programm des Festivals und wie dieses Programm zustande kommt.



Alle ORF-KIDS-Sendungen sind unter kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App im Stream und on demand abrufbar.