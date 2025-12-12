„betrifft: uns – Reportagen ohne Filter“: Staat oder Gesellschaft – wer ist für die Integration verantwortlich?

Wien (OTS) -

Das Thema Integration ist in der Politik ein Dauerbrenner. Laut Integrationsgesetz gilt sie als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Doch wer übernimmt sie tatsächlich? Während der Staat auf „Fördern und Fordern“ setzt, leisten Ehrenamtliche und Vereine oft den entscheidenden Beitrag, damit das Ankommen gelingt. Adriana Jurić begleitet in der aktuellen „betrifft: uns“-Ausgabe am Samstag, dem 13. Dezember 2025, um 13.20 Uhr in ORF 2 bzw. am Mittwoch, dem 17. Dezember 2025, um 23.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON Menschen, die Integration sichtbar und unsichtbar vorantreiben: die pensionierte Lehrerin Uschi, die regelmäßig Geflüchtete bei sich aufnimmt. Yasmin und Shokat, die Workshops für Eltern und Ausflüge für Kinder organisieren und seit Jahren auf staatliche Unterstützung warten. Und Elham vom Verein „Nachbarinnen“, die isolierte Frauen zu Hause besucht und unterstützt. Die Reportage zeigt, mit welchen Herausforderungen ehrenamtliche Integrationsarbeit verbunden ist und warum viele trotz Überlastung nicht aufhören, sich zu engagieren. Am Ende bleibt die Frage: Wer trägt in Österreich wirklich die Verantwortung für Integration?