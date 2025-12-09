- 09.12.2025, 15:56:37
FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit den Energiesprechern Axel Kassegger und Paul Hammerl
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit den FPÖ-Energiesprechern Axel Kassegger und Paul Hammerl kann unter diesem Link downgeloadet werden:
https://fpoe.transfernow.net/de/cld?utm_source=20251209X6tCRy1O&utm_medium=wvuCCkQd
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
