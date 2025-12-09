- 09.12.2025, 13:54:32
- /
- OTS0121
FPÖ – EILT-AVISO: 15:00 Uhr Pressekonferenz mit den Energiesprechern Axel Kassegger und Paul Hammerl
Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:
Dienstag, 9. Dezember 2025, 15:00 Uhr
Pressekonferenz mit den FPÖ-Energiesprechern NAbg. Axel Kassegger und NAbg. Paul Hammerl
Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))
Thema: „Leistbarer Strom – nur mit der FPÖ!“
Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 30 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.
FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.
