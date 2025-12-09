FPÖ Wien trauert um Dkfm. Hubert Grillmayer

Wien (OTS) -

Tief betroffen zeigt sich die FPÖ Wien über das Ableben des freiheitlichen Urgesteins Dkfm. Hubert Grillmayer. Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp erinnert daran, dass Grillmayer in über vier Jahrzehnten als Mitglied der FPÖ auch in politisch turbulenten Zeiten stets ein verlässlicher Pfeiler der Bewegung war: „Hubert Grillmayer war ein überzeugter Freiheitlicher, der seiner Partei seit 1981 mit Loyalität, Haltung und klarem Wertekompass zur Seite stand. Mit ihm verlieren wir einen kritischen, unabhängigen Geist, der sich unermüdlich für das Gemeinwohl eingesetzt und seine politische Arbeit stets in den Dienst der Menschen gestellt hat.“

FPÖ-Mariahilf Bezirksparteiobmann Leo Lugner würdigt die über 30-jährige Tätigkeit Grillmayers von 1987 bis 2020 als Bezirksrat in Mariahilf: „Hubert Grillmayer war nicht nur ein jahrzehntelanger freiheitlicher Kämpfer an vorderster Front in einem von Linken dominierten Bezirk, sondern er hat mehr als drei Jahrzehnte im Mariahilfer Bezirksparlament als Bezirksrat – und von 2005 bis 2015 auch als Klubobmann – gewirkt. Mit großer Standhaftigkeit hat er den irrwitzigen linken Unterfangen von SPÖ und Grünen Parole geboten. Besonders hervorzuheben ist sein Engagement im Finanzausschuss, wo er ein wachsames Auge auf die Finanzgebarungen der SPÖ-Bezirksvorstehung hatte.“

Der Mariahilfer Ehrenbezirksparteiobmann MEP Harald Vilimsky erinnert an die Zeit, in der Grillmayer ihn als geschäftsführenden Bezirksparteiobmann zwischen 2010 und 2014 unterstützte: „Als ich als Generalsekretär bundespolitische Verpflichtungen wahrnehmen musste, hat Hubert Grillmayer mit all seiner Erfahrung aus der Privatwirtschaft und seinem Hintergrund als Milizoffizier die Geschicke der Bezirksgruppe mit großer Umsicht und Verlässlichkeit geleitet.“

Die Wiener Freiheitlichen sprechen in dieser schweren Stunde seiner Witwe Ingeborg sowie den Töchtern und Enkelkindern ihr tief empfundenes Mitgefühl aus und wünschen viel Kraft.