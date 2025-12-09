Schulausstellung der Junior High School: „10 Jahre Pariser Klimaabkommen & SDGs“

Wien (OTS) -

Die Klimabündnis- und ÖKOLOG-Schule Junior High School, Carlbergergasse 72, hat am 9. Dezember 2025 feierlich die Schulausstellung: „10 Jahre Pariser Klimaabkommen & SDGs“ eröffnet. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Pariser Klimaabkommens präsentieren die Schüler/innen ein vielseitiges, kreativ gestaltetes Ausstellungsprogramm in der Schulaula.

Im Jahr 2025 jährt sich das Pariser Klimaabkommen zum zehnten Mal: Am 12. Dezember 2015 unterschrieben 195 Staaten, sich zu gemeinsamen Maßnahmen für den Klimaschutz zu verpflichten. Im selben Jahr verabschiedeten die Vereinten Nationen mit der „Agenda 2030“ die „17 Sustainable Development Goals“ (SDGs): 17 globale Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, die bis 2030 erreicht werden sollen. Diese für die junge Generation zentralen Themen wurden schulweit fächerübergreifend im Unterricht erarbeitet und nun in dieser vielseitigen Ausstellung anschaulich und interaktiv aufbereitet. Inhalte sind unter anderem das Pariser Klimaabkommen, der Schutz des Regenwaldes sowie die Arbeit der UNO und ihre 17 SDGs.

„Die Schüler/innen der Junior High School zeigen mit dieser Ausstellung eindrucksvoll, wie reflektiert sich Jugendliche mit den Themen Klima, Nachhaltigkeit und globaler Verantwortung auseinandersetzen. Ich bedanke mich beim gesamten Lehrer/innenteam und gratuliere allen Beteiligten zur erfolgreichen Ausstellung“, sagt Bildungsdirektorin für Wien Elisabeth Fuchs.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist als übergeordnetes Leitprinzip im Lehrplan aller Fächer verankert. Ziel ist es, Schüler/innen zu befähigen, die Auswirkungen ihres eigenen Handelns auf Mitmenschen, Umwelt und künftige Generationen zu erkennen sowie Verantwortung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu übernehmen. Die Ausstellung ist bis 18. Dezember für die Schulgemeinschaft sowie angemeldete externe interessierte Besucher/innen geöffnet.