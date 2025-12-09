Familienland*Service – Unterstützung in jeder Lebensphase

St. Pölten (OTS) -

Aktuell wird weltweit mit verschiedensten Aktionen und Initiativen auf die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ hingewiesen. „Morgen endet offiziell die Kampagne ,16 Tage gegen Gewalt an Frauen‘, damit verliert das Thema aber nicht an Bedeutung. Daher stehen wir 365 Tage an der Seite von Familien und Frauen und bieten mit dem Familienland*Service Hilfe in jeder Lebensphase“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Auf ihrer neuen Website bzw. in der App stellt die Familienland Niederösterreich GmbH eine umfangreiche Serviceseite zur Verfügung, die für jede Lebenslage entsprechende Informationen und Anlaufstellen zusammenfasst. „So gibt es auch die Kategorie ‚Hilfe in Notlagen‘, die auf zahlreiche Telefonnummern, Ratgeber und Online-Beratungen hinweist. In Niederösterreich soll sich niemand allein gelassen fühlen und daher ist es uns ein ganz besonderes Anliegen, auch jenen Familien mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, die in schwierigen Situationen Hilfe benötigen – rasch, anonym und unbürokratisch“, erläutert Teschl-Hofmeister.

Der neue Online-Ratgeber auf www.familienland.at/service sowie in der Familienland-App stellt Links und weiterführende Informationen für jede Situation nach den Kategorien „Förderungen“, „Familien allgemein“, „Von Kinderwunsch bis zur Geburt“, „Kleinkinder“, „Kindergarten“, „Bildung und Ausbildung“ sowie „Rat in Notlagen“ kompakt und übersichtlich dar. „Wir möchten damit alle Menschen in Niederösterreich unterstützen, die in irgendeiner Form Rat benötigen und Informationen rund um das Thema Familie brauchen. Die Familienland Niederösterreich GmbH versteht sich als Kompetenzzentrum für Familien – und das bereits seit vielen Jahren. Daher ist es uns besonders wichtig, allen Generationen auch mit Hilfestellungen zur Seite zu stehen“, führt Geschäftsführerin Barbara Trettler aus. Für persönliche Auskünfte steht das Familienland*Service von Mo bis Fr von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 02742 9005-19001 oder unter familienland@noel.gv.at zur Verfügung.

Die Familienland-App kann in den gängigen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden. Informationen zur Familienland-App befinden sich auf www.familienland.at.

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer@noel.gv.at oder

Sophie Moser, 02742 9005 13474, sophie.moser@noel.gv.at