Aktion „Skikids“ bringt Kinder zum Wintersport und zum FIS Damen Skiweltcup am Semmering

Auf die Piste, Fertig, Los: Im SPORTLAND Niederösterreich steht der Dezember ganz im Zeichen des Wintersports. Noch bevor die Weltelite der Damen-Skiszene zum Jahresabschluss am Semmering gastiert, geht dieser Tage das bewährte Erfolgsprojekt „Skikids“ über die Pisten. Knapp 800 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren sind heuer wieder mit Begeisterung dabei und ziehen ihre ersten Spuren in den Schnee. Im Rahmen der Aktion erhalten alle teilnehmenden Kinder einen kostenlosen Zwei-Tages-Einsteigerkurs. Bei einem weiteren Besuch im selben Skigebiet bekommen sie zudem eine Saisonkarte gratis für den gleichen Standort, um das Erlernte weiter zu festigen.

Zusätzlich werden heuer als besonderes Highlight unter allen registrierten Kindern, die keinen Platz bei „Skikids“ ergattern konnten, 25 x 2 Stehplatz-Tickets für den AUDI FIS Damen Skiweltcup am Semmering verlost. Damit können die Kinder, die den Event bis zum 15. Lebensjahr gratis besuchen, mit zwei Begleitpersonen Skisport auf Weltklasse-Niveau hautnah erleben.

„Mir ist wichtig, dass unsere Kinder die Freude am Wintersport nicht nur aus Erzählungen kennen, sondern selbst erleben. Mit ,Skikids´ schenken wir unseren Kindern unvergessliche Tage auf der Piste. Skifahren ist unser Winter-Nationalsport und soll es auch bleiben. Für viele Familien wird das immer schwerer leistbar. Genau deshalb setzen wir alles daran, dass Skifahren lernen in Niederösterreich keine Luxusaktivität wird, sondern jedes Kind diese Chance bekommt. Das ist unser großes Ziel. Dass die Startplätze für ,Skikids´ auch heuer in kürzester Zeit restlos ausgebucht waren, zeigt, dass wir mit dem Projekt auf dem richtigen Weg sind. Die Begeisterung für den Wintersport ist riesig und unsere heimischen Pisten bieten dafür perfekte Bedingungen. Der Tag in St. Corona am Wechsel war wieder ein besonderes Erlebnis. Die Kinder haben eine Freude und nehmen hier unglaublich viel mit. Genau dafür machen wir das“, so Niederösterreichs Sportlandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die Aktion „Skikids“ leistet einen wesentlichen Beitrag, Kinder möglichst früh zum Sport zu bewegen und steht damit ganz im Zeichen der NÖ Sportstrategie. Heuer findet die österreichweit einzigartige Initiative bereits zum 19. Mal in Niederösterreich statt. Bereits rund 12.600 Kindern konnte mit dem kostenlosen Zwei-Tages-Einsteigerkurs der Einstieg in den Wintersport ermöglicht werden.

Heuer sind insgesamt acht Skigebiete mit dabei: Am 6. und 7. Dezember fanden Kurse am Annaberg, Jauerling, Hochkar und in St. Corona statt. Am 13. und 14. Dezember ist ,Skikids´ in Mönichkirchen, Lackenhof, Mitterbach und am Hochkar zu Gast. In Puchberg am Schneeberg musste die Aktion aufgrund der aktuellen Schneesituation auf das Ersatzwochenende 20. und 21. Dezember verschoben werden.

„Skifahren ist weit mehr als nur ein Sport. Es ist gesunde Bewegung an der frischen Luft inmitten unserer schönen Natur und macht nicht nur großen Spaß, sondern kann auch Therapie sein. Mit ,Skikids´ eröffnen wir unseren Kindern die Möglichkeit, eine neue Leidenschaft für sich zu entdecken“, betont Landbauer hinsichtlich der gemeinsamen Aktion mit dem NÖ Landesskiverband, dem NÖ Landesskilehrerverband sowie den NÖ Seilbahnen.

