  • 09.12.2025, 09:56:32
  • /
  • OTS0049

Aviso PK Grüne Wien am 11.12.: Wiener Budget: Roter Vorschlaghammer trifft die Mitte der Bevölkerung

Wien (OTS) - 

Wiener Budget: Soziale Errungenschaften werden mit dem Vorschlaghammer zerschlagen. Die SPÖ wehrt sich weiterhin gegen die Einführung von Luxusabgaben. Die Grünen Wien mit Kritik am Sparkurs der Stadt Wien und Forderungen für eine sozial gerechte Budgetsanierung.

Die Grünen Wien laden zur Pressekonferenz mit:

Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien
Theresa Schneckenreither, Budgetsprecherin Grüne Wien

Zeit: Donnerstag, 11. Dezember 2025, 11:00 Uhr
Ort: Salon Mezzanin, Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien, gleich bei der U2 Station Volkstheater

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright