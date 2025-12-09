- 09.12.2025, 09:56:32
- /
- OTS0049
Aviso PK Grüne Wien am 11.12.: Wiener Budget: Roter Vorschlaghammer trifft die Mitte der Bevölkerung
Wiener Budget: Soziale Errungenschaften werden mit dem Vorschlaghammer zerschlagen. Die SPÖ wehrt sich weiterhin gegen die Einführung von Luxusabgaben. Die Grünen Wien mit Kritik am Sparkurs der Stadt Wien und Forderungen für eine sozial gerechte Budgetsanierung.
Die Grünen Wien laden zur Pressekonferenz mit:
Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien
Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien
Theresa Schneckenreither, Budgetsprecherin Grüne Wien
Zeit: Donnerstag, 11. Dezember 2025, 11:00 Uhr
Ort: Salon Mezzanin, Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien, gleich bei der U2 Station Volkstheater
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GKR