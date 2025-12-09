Aviso PK Grüne Wien am 11.12.: Wiener Budget: Roter Vorschlaghammer trifft die Mitte der Bevölkerung

Wien (OTS) -

Wiener Budget: Soziale Errungenschaften werden mit dem Vorschlaghammer zerschlagen. Die SPÖ wehrt sich weiterhin gegen die Einführung von Luxusabgaben. Die Grünen Wien mit Kritik am Sparkurs der Stadt Wien und Forderungen für eine sozial gerechte Budgetsanierung.

Die Grünen Wien laden zur Pressekonferenz mit:

Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien

Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien

Theresa Schneckenreither, Budgetsprecherin Grüne Wien

Zeit: Donnerstag, 11. Dezember 2025, 11:00 Uhr

Ort: Salon Mezzanin, Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien, gleich bei der U2 Station Volkstheater

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!