An der Fachschule Pyhra startet der traditionelle Christbaumverkauf

St. Pölten (OTS) -

Auch heuer beginnt der Verkauf von Christbäumen und Tannenreisig in der Fachschule Pyhra nach dem zweiten Adventsonntag. Die Nordmannstannen stammen aus dem Forstgarten der Schule. „Heute hat der Christbaum eine Bedeutung, die weit über religiöse Symbolik hinausgeht. Für viele Menschen markiert das Aufstellen und Schmücken des Baumes den emotionalen Höhepunkt der Vorweihnachtszeit. Zudem ist er ein universelles Zeichen der Vorfreude und lebendige Tradition, das auf das Weihnachtsfest einstimmt“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Ein zentrales Element beim Kauf des Christbaumes ist die blau-gelbe Herkunftsschleife, die garantiert, dass der Baum aus Niederösterreich stammt. Dieses Siegel steht für eine umweltfreundliche Produktion, die zudem die heimische Wertschöpfung steigert“, so Teschl-Hofmeister.

„In der schuleigenen Christbaumkultur wachsen Nordmannstannen heran, die mit ihrem gleichmäßigen Wuchs und den dunkelgrünen Nadeln die perfekten Bäume für das Weihnachtsfest sind. Als Tiefwurzler bekommen sie auch in trockenen Jahren genügend Wasser für ein vitales Wachstum“, informiert Direktor Josef Sieder. „Um den optimalen Christbaum zu erhalten, ist fachgerechte Handarbeit notwendig. Dies sind Triebverkürzung, das gleichmäßige Ausrichten der Äste und der händische Formschnitt. Dabei sind auch die Schülerinnen und Schüler im praktischen Unterricht im Einsatz, um die handwerklichen Fähigkeiten zu erlernen“, so Sieder.

Die Forst-Experten der Fachschule Pyhra empfehlen den Christbaum bis zum Weihnachtsfest kühl aufzubewahren und vor dem Aufstellen am Stammende frisch zu beschneiden. Ein wassergefüllter Christbaumständer sorgt für langanhaltende Frische.

Der Verkauf von Christbäumen und Tannenreisig im Wirtschaftshof der Fachschule Pyhra findet vom 9. bis 22. Dezember statt. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 15:00 bis 18:00 Uhr. Weitere Informationen: unter www.lfs-pyhra.ac.at; LFS Pyhra, 3143 Pyhra, Kyrnbergstraße 4

Weitere Informationen im Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus@noel.gv.at