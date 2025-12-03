- 03.12.2025, 12:28:32
- /
- OTS0127
Termine am 4. Dezember in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
10.30 Uhr, Pressekonferenz der FPÖ-Wien zu “Wiener Bezirke werden systematisch ausgehungert” mit nicht amtsführender Stadträtin Ulrike Nittmann und GR Paul Stadler (1., Rathaus FPÖ-Wien Landtagsklub, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4, Festsaal der Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus)
(Schluss)
