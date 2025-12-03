Landesstraße L 1257 in Drosendorf Stadt wurde neu gepflastert

St. Pölten (OTS) -

Durch das Ortsgebiet von Drosendorf Stadt verlaufen die Landesstraßen L 1257 und L 1172. Die Pflasterdecke der Landesstraße L 1257 entsprach auf einer Gesamtlänge von rund 260 Metern aufgrund zahlreicher Ebenheitsschäden und eines zu geringen Unterbaus zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Aus diesem Grund haben sich der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf entschlossen, die Fahrbahn und die Nebenanlagen der Landesstraße L 1257 zu erneuern. Ein rund 40 Meter langer Bereich wurde auch entlang der Landesstraße L 1172 saniert. Die Arbeiten an der Landesstraße L 1257 in Drosendorf Stadt konnten kürzlich offiziell abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Landesstraßen sowie der Nebenanlagen betragen rund 485.000 Euro, wobei etwa 310.000 Euro vom Land Niederösterreich und 175.000 Euro von der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf getragen werden.

Um das Wissen über die Errichtung von Pflasterfahrbahnen mit Segmentbogen im NÖ Straßendienst wieder zu verbreiten und zu verankern, haben knapp 30 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenmeistereien Geras, Retz, Korneuburg und Eggenburg im letzten Winter einen Pflasterkurs besucht. Mit der Erneuerung der bestehenden Pflasterdecke in Drosendorf konnten sie nun ihr Wissen erstmals umsetzen. Somit werden das Können und die Erfahrung über das Pflastern in die nächsten Jahrzehnte weitergegeben.

In den beiden Vorjahren wurden die Einbautenverlegungen (Ortskanal und Wasserleitung) seitens der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf durchgeführt. Nach dem Entfernen der Pflasterdecke und des Unterbaus wurde auf einer Länge von rund 260 Metern die komplette Straßenkonstruktion neu hergestellt und anschließend eine neue Pflasterdecke aufgebracht. Diese Arbeiten wurden unter Totalsperre durchgeführt. Die Anbindung der Landesstraße L 1172 an die Landesstraße L 1257 wurde niveautechnisch angepasst. Im Anschluss an die Fahrbahnerneuerung wurden unter halbseitiger Verkehrsführung die Entwässerungseinrichtungen entsprechend adaptiert, Gehsteige, Abstellflächen sowie Grünflächen neu angelegt und die Hauszufahrten sowie Gemeindestraßenanschlüsse an die neuen Gegebenheiten angepasst.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Ing. Christoph Schodl BA, MA, und per E-Mail an christoph.schodl@noel.gv.at