Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Penzing findet am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, um 16.00 Uhr im Festsaal des Pflegewohnhauses Baumgarten (14., Seckendorfstraße 1) statt.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 14. Bezirk, Tel. 01/4000-14111 und E-Mail post@bv14.wien.gv.at.

(Schluss) bv/red