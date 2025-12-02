  • 02.12.2025, 15:23:32
Terminaviso: Schulausstellung „10 Jahre Pariser Klimaabkommen & SDGs“

Wien (OTS) - 

Die Klimabündnis- und ÖKOLOG-Schule Junior High School in der Carlbergergasse freut sich, Medienvertreter*innen und Interessierte zur Eröffnung der Ausstellung „10 Jahre Pariser Klimaabkommen & SDGs“ einzuladen. Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums des Pariser Klimaabkommens präsentieren die Schüler*innen ein vielseitiges und interaktives Ausstellungsprogramm zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit und globaler Verantwortung.

Ort: Junior High School Carlbergergasse 72, 1230 Wien
Eröffnung: Dienstag, 9. Dezember 2025, 8:00 - 13:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt

Christine Rath
Klimabündnis- Ökologkoordinatorin Junior High School
E-Mail: christine.rath@juniorhighschool.at

Mag.a Leonie Duty-Knez
Pressesprecherin Bildungsdirektion für Wien
E-Mail: presse@bildung-wien.gv.at
Telefon: 01 52525 77014

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
