- 02.12.2025, 15:23:32
- /
- OTS0160
Terminaviso: Schulausstellung „10 Jahre Pariser Klimaabkommen & SDGs“
Die Klimabündnis- und ÖKOLOG-Schule Junior High School in der Carlbergergasse freut sich, Medienvertreter*innen und Interessierte zur Eröffnung der Ausstellung „10 Jahre Pariser Klimaabkommen & SDGs“ einzuladen. Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums des Pariser Klimaabkommens präsentieren die Schüler*innen ein vielseitiges und interaktives Ausstellungsprogramm zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit und globaler Verantwortung.
Ort: Junior High School Carlbergergasse 72, 1230 Wien
Eröffnung: Dienstag, 9. Dezember 2025, 8:00 - 13:00 Uhr
Rückfragen & Kontakt
Christine Rath
Klimabündnis- Ökologkoordinatorin Junior High School
E-Mail: christine.rath@juniorhighschool.at
Mag.a Leonie Duty-Knez
Pressesprecherin Bildungsdirektion für Wien
E-Mail: presse@bildung-wien.gv.at
Telefon: 01 52525 77014
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK