Terminaviso: Schulausstellung „10 Jahre Pariser Klimaabkommen & SDGs“

Die Klimabündnis- und ÖKOLOG-Schule Junior High School in der Carlbergergasse freut sich, Medienvertreter*innen und Interessierte zur Eröffnung der Ausstellung „10 Jahre Pariser Klimaabkommen & SDGs“ einzuladen. Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums des Pariser Klimaabkommens präsentieren die Schüler*innen ein vielseitiges und interaktives Ausstellungsprogramm zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit und globaler Verantwortung.

Ort: Junior High School Carlbergergasse 72, 1230 Wien

Eröffnung: Dienstag, 9. Dezember 2025, 8:00 - 13:00 Uhr