Ofenauer: Österreich nimmt Rolle in der Welt ernst und unterstützt aktive Friedenssicherung

„Österreich nimmt seine Rolle in der Welt sowie innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft ernst und unterstützt die Sicherung von Frieden an vielen Orten auf dem Globus, deren Stabilität auch für die Sicherheit von Österreich von Bedeutung ist“, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer anlässlich der heutigen Sitzung des Hauptausschusses des Nationalrates. Mit Bundesministerin Klaudia Tanner an der Spitze des Verteidigungsressorts leiste das Österreichische Bundesheer hier vielfach einen wichtigen Beitrag.

Ob beispielsweise im Rahmen der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern (UNFICYP), der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL), der Militäroperation der Europäischen Union im Mittelmeer (EUNAVFOR MED Operation IRINI), der Initiative der NATO für den Kapazitätenaufbau im Bereich Verteidigung und Sicherheit zur Unterstützung von Jordanien (NATO DCBI-I JOR), oder des multinationalen Friedenseinsatzes im Kosovo (KFOR) – das Bundesheer sei hier ein wesentlicher Faktor der Unterstützung der Friedenssicherung und der humanitären Hilfe. Ofenauer weiter: „Und nicht zuletzt war auch der Katastrophenhilfe-Einsatz beim Ausbruch der Maul- und Klauenseuche im März heurigen Jahres in der Slowakei ein Beispiel für die Exzellenz unserer Soldatinnen und Soldaten. Denn es war einzig und allein das Österreichische Bundesheer, das europaweit über die Qualität und Quantität für die dort notwendigen Dekontaminierungsmaßnahmen verfügt.“

Österreich engagiere sich traditionell aktiv in multilateralen Organisationen wie der UNO, OSZE oder der ‘Partnership for Peace’ der NATO (PfP). „Damit leisten wir im Einklang mit der Neutralität neben humanitärer Hilfe auch einen sicherheitspolitisch wichtigen Beitrag durch die Friedens- und Stabilitätssicherung. Mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wird Österreich diesen Weg der Solidarität auf internationaler Ebene auch in Zukunft fortsetzen.“ (Schluss)

