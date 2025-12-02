  • 02.12.2025, 13:43:02
  • /
  • OTS0135

SPÖ-Nussbaum zum Tag der Menschen mit Behinderung: Teilhabe in allen Lebensbereichen ermöglichen

Weichen für selbstbestimmtes Leben bereits im Schulsystem stellen

Wien (OTS) - 

Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen betont SPÖ-Nationalratsabgeordnete Verena Nussbaum, dass die Bundesregierung zurecht wichtige Schwerpunkte im Bereich der Inklusion setzt: „Menschen mit Behinderung stoßen in allen Lebensbereichen auf Hürden. Aufgabe der Politik ist es, Barrieren abzubauen und echte Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen. Unser Ziel ist ein Österreich, in dem Menschen mit Behinderungen ihre Rechte nicht einfordern müssen, sondern sie selbstverständlich vorfinden. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist dabei unser Kompass. Österreich muss diesen Weg konsequent weitergehen.“ ****

Für ein inklusives Arbeitsleben sei es wichtig, die richtigen Weichen für eine spätere Berufstätigkeit bereits im Schulsystem zu stellen, so Nussbaum, die auf diesbezügliche Pläne der Bundesregierung verweist: „In einem inklusiven Schulsystem mit dem Recht auf ein elftes und zwölftes Schuljahr sollen Kinder mit Behinderungen bereits zu Beginn ihres Lebens gleiche Rechte auf Bildung wie alle anderen Kinder bekommen. Das wirkt sich auf ihr ganzes Leben aus. Alle Kinder verdienen die gleichen Chancen“, so Nussbaum.

Im Bereich des Gewaltschutzes sieht der neue Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen einen verbesserten Schutz von Mädchen und Frauen mit Behinderung vor. (Schluss) eg/ls

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright