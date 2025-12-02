100. Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Heute, am 2. Dezember 2025, fand die 100. Sitzung der niederösterreichischen Landesregierung in dieser Legislaturperiode unter dem Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner statt. Die Landeshauptfrau nutzte die Gelegenheit, um den Mitgliedern der Landesregierung ihren Dank auszusprechen: „In 100 Sitzungen hat unsere Landesregierung rund 3.000 Beschlüsse gemeinsam gefasst, davon sind 97,5 Prozent einstimmig beschlossen worden. Das zeigt, dass es uns gelungen ist, die Interessen der Landsleute über Parteipolitik zu stellen. Jeder Beschluss und jede Entscheidung ist Teil eines größeren Ganzen – nämlich der besten Zukunft unserer Kinder.“

Sie hob dabei vor allem den einstimmig beschlossenen Gesundheitsplan 2024+ hervor, der das Gesundheitssystem des Landes zukunftsfit machen wird, die Umbauordnung, die Bauen und Sanieren in Niederösterreich einfacher und billiger machen wird; das Maßnahmenpaket im Kampf gegen den radikalen Islam inklusive Geldstrafen für integrationsunwillige Eltern, die ihre Mitwirkungspflichten verletzen; die Verschärfung der Sozialhilfe, die zu mehr Fairness gegenüber der arbeitenden Bevölkerung beiträgt; die Verwaltungsreform, die die Landesverwaltung schneller und effizienter macht, sowie die Bewältigung der Schäden des historischen Hochwassers im Herbst 2024. Darüber hinaus wurden zahlreiche Entscheidungen in den Bereichen Infrastruktur, Pflege, Familien und Gemeinden getroffen.

„Das ist unser eigenständiger blau-gelber Weg: mit Klarheit, Hausverstand und Vernunft die Probleme anpacken und lösen. Denn als Land tun wir, was ein Land tun kann, um das Leben unserer Landsleute weiter zu verbessern. Und trotzdem bleiben die Herausforderungen groß. Deshalb setzen wir die Arbeit mit unvermindertem Tempo fort, bringen unser Niederösterreich über Parteigrenzen hinweg voran und machen Politik, die sich nicht in Schlagzeilen verliert, sondern Ergebnisse liefert“, betonte Mikl-Leitner.