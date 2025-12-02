- 02.12.2025, 12:28:32
Termine am 3. Dezember in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hernals (17., Elterleinplatz 14, Sitzungssaal der Bezirksvorstehung Hernals, 1. Stock)
16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt (22., Bezirksvorstehung Donaustadt, Dr.-Adolf-Schärf-Platz 8, 1. Stock)
(Schluss)
