SAG’S MULTI Reloaded: Neuer Modus beim ORF-Redewettbewerb

Wien (OTS) -

Der mehrsprachige ORF-Redewettbewerb SAG’S MULTI Reloaded: In einem neuen Modus, mit Änderungen und Highlights, kommt SAG’S MULTI 2026 in alle ORF-Landesstudios – hier warten ORF-Kameras und Live-Publikum auf die Redner:innen. Die Einreichfrist ist nun vorbei: 402 Anmeldungen aus ganz Österreich und Südtirol sind eingegangen.



SAG’S MULTI Reloaded – der neue Wettbewerbsmodus



Das ist der neue Modus: Eine Fachjury sichtet alle eingereichten Reden und entscheidet, wer den Sprung in die Live-Runden, die sogenannten SPEECH OFFS, schafft. Diese finden nun neu in allen ORF-Landesstudios statt – vor ORF-Kameras und Live-Publikum.

Angetreten wird in zwei Kategorien: YoungStars (7. und 8. Schulstufe) und SPEECH MASTERS (9. und bis zur 13. Schulstufe). Die Gewinner:innen stehen gleich nach der Live-Speech fest: Bei SAG’S MULTI Reloaded erfährt man am Ende der Veranstaltung live vor Ort, wer Platz 1 bis 3 in den beiden Kategorien erreicht hat.



Gute Neuigkeiten für YoungStars



Ob gewonnen oder nicht: Als YoungStar (7. und 8. Schulstufe) kann man in den nächsten Jahren wieder antreten, sobald man in die Kategorie SPEECH MASTERS (ab der 9. Schulstufe) wechselt. Früher war für Sieger:innen hier Schluss – jetzt bekommt man die Chance, noch einmal zu zeigen, wie sehr man sich weiterentwickelt hat.



Das große Finale der SPEECH MASTERS am 17. April 2026



Für die Gewinner:innen der Kategorie SPEECH MASTERS geht es direkt weiter: Am 17. April 2026 steigt im Festsaal des Wiener Rathauses das große Finale „THE FINAL 9+“. Für „THE FINAL 9+“ muss man eine neue, fünf- bis sechsminütige Rede zu einem anderen Thema aus dem aktuellen Themenpool vorbereiten. Diese Reden werden im Wiener Rathaus vor einer hochkarätigen Live-Jury, einem großen Publikum und vor ORF-Kameras präsentiert.



SAG’S MULTI kommt in jedes Bundesland



Termine und Locations 2026

Wien: 16. und 17. Februar 2026 – ORF-Mediencampus Wien

Burgenland: 18. Februar 2026 – ORF-Landesstudio Burgenland

Tirol: 24. Februar 2026 – ORF-Landesstudio Tirol

Südtirol: 25. Februar 2026 – ORF-Landesstudio Tirol

Vorarlberg: 26. Februar 2026 – ORF-Landesstudio Vorarlberg

Salzburg: 3. März 2026 – ORF-Landesstudio Salzburg

Oberösterreich: 4. März 2026 – ORF-Landesstudio Oberösterreich

Kärnten: 10. März 2026 – ORF-Landesstudio Kärnten

Steiermark: 11. März 2026 – ORF-Landesstudio Steiermark

Niederösterreich: 12. März 2026 – Raiffeisen Corner in St. Pölten



Der ORF als multimediale Plattform von SAG’S MULTI



Der ORF bietet als Veranstalter mit dem mehrsprachigen Redewettbewerb SAG’S MULTI zum fünften Mal jungen Menschen eine große Bühne für Mehrsprachigkeit, Vielfalt und persönliche Geschichten. Die Runden werden via Live-Stream auf ORF ON und sagsmulti.ORF.at übertragen. Insgesamt bringt der ORF mehr als 75 Stunden Live-Stream, die Übertragung einzelner SPEECH OFFS auf ORF III und eine Highlightsendung auf ORF 1 und ORF III.