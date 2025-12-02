FW-Achhorner: Arbeitslosenzahlen steigen – Regierung lässt Unternehmer und Beschäftigte im Stich!

Wien/Innsbruck (OTS) -

Die neuen Arbeitsmarktdaten sind ein Alarmsignal: Fast 400.000 Menschen sind arbeitslos oder in Schulung – die Zahl steigt seit Monaten. Während Tausende Unternehmer jeden Tag darum kämpfen, Aufträge zu halten und Arbeitsplätze zu sichern, blickt die Wirtschaft auf eine Bundesregierung, die ihre Aufgaben verfehlt.

Anstatt Wachstum, Investitionen und eine echte Standortpolitik zu fördern, erhöhen ÖVP, SPÖ und NEOS die Belastungen: mehr Bürokratie, höhere Kosten, unsichere Rahmenbedingungen, ...! Das drückt vor allem Klein- und Mittelbetriebe an den Rand der Existenz. Die Folgen sind klar: sinkende Beschäftigung, abwandernde Fachkräfte, steigende Staatsausgaben und ein dramatischer Vertrauensverlust.

Die Regierung diskutiert Statistiken – die Betriebe tragen die Kosten! Österreich verliert Jahr für Jahr an Wettbewerbsfähigkeit, weil man Reformen vertagt und Energiepreise, Steuern und Regulierungen ausufern lässt.

Landesobfrau der FW-Tirol, DI Evelyn Achhorner dazu: „Diese im Tiefschlaf liegende ÖVP-SPÖ-NEOS-Koalition riskiert bewusst Arbeitsplätze und Wohlstand. Wer die Wirtschaft kaputtreguliert und mit überhöhten Kosten benachteiligt, darf sich über steigende Arbeitslosigkeit nicht wundern. Wir fordern einen sofortigen Kurswechsel: Lohnnebenkosten runter, Bürokratie abbauen, Investitionsbedingungen stärken. Österreich braucht jetzt Entlastung, marktwirtschaftliche Impulse und echte Perspektive – nicht noch mehr Stillstand.“