Abschnittsweise Glättebildung und Bodennebel möglich

Überwiegend nasse Fahrbahnen im Landesgebiet

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahnen in Niederösterreich sind am heutigen Dienstag überwiegend salznass. Im Raum Groß Gerungs, Pöggstall, Scheibbs, Gaming und Lilienfeld kommt es aufgrund gefrierenden Nieselns zu Glättebildung. In höheren Lagen sowie in Walddurchfahrten im Bereich Persenbeug und Dobersberg gibt es vereinzelt noch gestreute Schneefahrbahnen. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Im Raum Eggenburg, Bruck an der Leitha, Kirchberg, Laa an der Thaya, Mistelbach, Geras, Poysdorf, Wolkersdorf, Aspang, Neunkirchen, Lilienfeld, Mank, Pottenbrunn, Amstetten, Korneuburg, Haag, St. Peter in der Au, Scheibbs, Gföhl, Groß Gerungs, Krems, Langenlois, Ottenschlag, Ravelsbach, Persenbeug, Pöggstall, Spitz, Allentsteig, Dobersberg, Horn, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya, Retz und Zwettl tritt abschnittsweise Bodennebel auf, mit Sichtweiten zwischen 30 und 100 Metern. Die Temperaturen lagen heute in der Früh zwischen –5 Grad in Gaming und +5 Grad in Neunkirchen sowie Persenbeug.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, unter 02742/9005-60268 oder per E-Mail an winterdienststelle@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

